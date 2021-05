LyondellBasell avvia la produzione commerciale di polimeri utilizzando materie prime derivate da rifiuti di plastica

- WESSELING, Germania, 7 maggio 2021 /PRNewswire/ -- LyondellBasell (NYSE: LYB) ha annunciato oggi di voler compiere un altro passo verso la promozione di un'economia circolare realizzando polimeri di qualità vergine a partire da materie prime derivate dai rifiuti plastici presso il proprio stabilimento a Wesseling, in Germania. Prodotta dalla conversione termica dei rifiuti plastici, questa materia prima viene convertita in etilene e propilene negli stabilimenti produttivi di LyondellBasell e successivamente trasformata in polipropilene (PP) e polietilene (PE) nelle unità a valle per la produzione di materie plastiche. Il primo utilizzo di materia prima derivata dai rifiuti di plastica segue il successo della produzione aziendale di materie plastiche ottenute da materie prime a base rinnovabile come l'olio da cucina usato, che aiuta a ridurre la CO2 durante il ciclo di vita del prodotto e a ridurre l'uso di materie prime di origine fossile.

"Il progresso dell'economia circolare richiede un'azione definitiva e, utilizzando costantemente queste nuove materie prime nella produzione di polimeri su scala commerciale, stiamo facendo la nostra parte per aiutare a eliminare i rifiuti di plastica e contrastare il cambiamento climatico", afferma Richard Roudeix, SVP Olefins & Polyolefins per Europa, Medio Oriente, Africa e India. "Stiamo ampliando la nostra gamma di soluzioni sostenibili attraverso il nostro marchio Circulen e l'uso di contenuti riciclati, offrendo ai nostri clienti un modo per utilizzare polimeri riciclati in un'ampia gamma di applicazioni."

I prodotti a base di materie prime riciclate e rinnovabili saranno commercializzati da LyondellBasell con il marchio Circulen , che consentirà ai proprietari dei marchi di migliorare la sostenibilità dei prodotti di consumo. Consentono la produzione di materie plastiche di alta qualità per applicazioni rigorosamente controllate come gli imballaggi per alimenti e gli articoli sanitari. Gli stabilimenti LyondellBasell che producono questi prodotti sono certificati secondo lo standard ISCC (International Sustainability & Carbon Certification) PLUS.

LyondellBasell si è prefissata l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 nelle sue attività in tutto il mondo del 15% per tonnellata di prodotto entro il 2030 rispetto ai livelli del 2015, e a produrre e commercializzare due milioni di tonnellate di polimeri riciclati o a base rinnovabile entro il 2030.

Inoltre, lo scorso anno LyondellBasell ha commissionato un impianto pilota a Ferrara, in Italia, per sviluppare ulteriormente la sua tecnologia di riciclo molecolare in cui i rifiuti di plastica vengono convertiti in materie prime per la produzione di nuove plastiche. L'uso di rifiuti in plastica in condizioni di vita reale aiuta a migliorare ulteriormente gli sforzi di ricerca, il cui obiettivo è costruire un possibile impianto di riciclo molecolare su scala industriale, che accrescerà ulteriormente l'uso di materie prime derivate dai rifiuti in plastica per la produzione di nuove plastiche.

Questi sviluppi integrano le attività di LyondellBasell nel settore del riciclo meccanico. Qui, la joint venture olandese Quality Circular Polymers (QCP) produce gradi di polietilene e polipropilene di alta qualità dai rifiuti domestici, che sono anche commercializzati con il marchio Circulen. Questi polimeri vengono utilizzati, ad esempio, in elettrodomestici, flaconi di detersivi e valigette da viaggio.

