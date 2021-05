Tutti i vantaggi delle librerie di design nell’ambito dell’arredamento moderno

(Cesena, 06/05/2021) - Cesena, 06/05/2021 - Le librerie di design sono un must quando si parla di arredamento. Esse non servono solo a tenere in ordine i libri: certo, questo è il loro obiettivo primario, al quale si unisce però uno scopo ornamentale. Tali prodotti sono di grande impatto visivo, e sono contraddistinti da un alto potenziale decorativo.

Sul mercato esistono numerosi modelli di librerie moderne. Articoli sospesi, e altri che poggiano direttamente a terra; elementi modulari, oppure semplicemente in forma di scaffali. In questo modo, ciascuno può scegliere la soluzione più adatta allo stile e alle dimensioni della propria casa.

Tra l’altro, una libreria può essere fabbricata con diversi materiali, dal legno al metallo fino al plexiglass. I migliori shop, come libreriedesign.com, offrono forniture del tutto solide, resistenti, sicure ed ecologiche.

Complementi utili, eleganti, versatili, adeguati a qualunque stanza. Questi sono solo alcuni dei vantaggi delle librerie di stampo contemporaneo, le quali rappresentano per un ambiente un vero e proprio biglietto da visita. Tra l’altro sono disponibili anche librerie dalle sagome molto particolari, per regalare allo spazio un autentico tocco di classe e di originalità.

Un’opzione del genere è sempre più diffusa tra le mura domestiche. È, però, perfetta anche per gli uffici e per altri luoghi di lavoro.

Librerie di design ed estetica

Uno dei più importanti pro delle librerie di design, come già accennato, è l’estetica. Quelle di qualità sono dotate di linee pure, pulite ed essenziali, sono sobrie ma caratterizzate da una notevole cura per i dettagli.

Non si tratta di meri oggetti pratici, anche se la funzionalità è comunque un pregio rilevante. La bellezza di una libreria moderna deriva dalle superfici levigate, dall’ottima fattura, dal minimalismo armonioso. Anche le più piccole, come le mensole, sono progettate per arricchire l’aspetto di qualsiasi locale della dimora.

Una vasta gamma di materiali

Un altro lato positivo: le librerie di ultima generazione sono ricavate da una serie di materiali robusti ed ecosostenibili. Gli stessi sono sottoposti a procedimenti avanzati, che ne migliorano ancora di più le prestazioni tecniche e la longevità.

Pensiamo, ad esempio, al legno: un materiale estremamente suggestivo, in virtù di un fascino naturale che evoca sensazioni di serenità, di calore e di familiarità. Una libreria di legno va bene sia per le abitazioni moderne sia per quelle classiche, vintage e retrò.

Il legno è emblema di stabilità, è green e scenografico. Può essere lasciato al suo stato “grezzo”, o personalizzato con vernici – altrettanto “verdi”, anallergiche e atossiche.

E che dire del metallo? Una decisione eccellente per valorizzare un soggiorno contemporaneo, o uno industrial. Le librerie di metallo sono raffinate, lucide, concepite per colpire lo sguardo con il loro baluginio.

Inoltre, il metallo non di rado è flessibile. Una libreria di questo tipo assume varie forme: è plasmabile in ogni modo, così da accontentare tutte le esigenze.

Alcuni preferiscono una libreria per arredamento in plexiglass, o metacrilato. Un rivestimento simile al vetro per la sua trasparenza, ma molto più durevole e meno sensibile agli urti e ai graffi. Senza dubbio innovativi sono i modelli tubolari in acciaio, una vera “spinta” verso il futuro.

La praticità delle librerie di design

Ovviamente, le librerie di design non sono soltanto belle ma anche utili. Ospitano libri, romanzi, saggi, riviste ecc; sono adoperabili, poi, per la creazione di un angolo ornamentale, con soprammobili, candele profumate, cornici con foto, e così via.

Lo scopo, dunque, è molteplice. I prodotti migliori, come quelli proposti sul suddetto negozio di libreriedesign.com, sono molto resistenti all’usura e costituiscono, pertanto, un ottimo investimento per ogni casa.

Senza dimenticare che i volumi vengono organizzati in maniera sistematica e non sono mai lasciati in giro per la stanza. Ciò è fondamentale per ottenere un ambiente libero e ordinato, e per ottimizzare con razionalità lo spazio.

L’assortimento di modelli

In commercio vi sono tantissime librerie, differenti per design, struttura, colori, misure.

Per cominciare, ci sono articoli da parete e altri che si montano sul pavimento. I primi sono sospesi, eccezionali per il risparmio di centimetri preziosi; i secondi sono un po’ più tradizionali ma ugualmente minimali e comodi.

Sono acquistabili librerie a colonna, che si estendono in verticale, e librerie che invece si sviluppano in orizzontale. Librerie squadrate e anche tonde, per esempio quelle a forma di chiocciola. Librerie che constano di un’unica sezione, e altre che sono componibili e personalizzabili in base alle necessità.

Le librerie di design possono essere di diverse tonalità, da quelle neutre a quelle pastello fino alle tinte più accese. La libertà di scelta è davvero elevata.

Librerie per tutte le destinazioni

Il primo locale che viene in mente, quando si tratta di librerie, è il salotto: di solito è qui che si allestisce un angolo lettura. Le librerie moderne sono perfette per l’area living, alla quale donano funzionalità e ricercatezza.

Tuttavia, tali elementi sono indicati anche per altre destinazioni. Lo studio, certo, ma anche l’home-office, per accogliere documenti, raccoglitori, enciclopedie, opere scientifiche.

Le mensole e gli scaffali sono consigliati per tutte le stanze della dimora, anche per la cucina (dove saranno utilizzati non per i libri, bensì per gli utensili e per gli alimenti). Ricordiamo anche la camera da letto, poiché molte persone amano leggere un buon romanzo prima di dormire.

Questi prodotti sono raccomandati per molti altri contesti oltre a quelli privati. Negozi, uffici aziendali, sale di attesa. La versatilità, del resto, è uno dei principali vantaggi che comportano.

Dove comprare una libreria di design

Un ampio assortimento di librerie è fornito dall’e-commerce di Librerie Design (libreriedesign.com): si va dalle tipologie classiche a quelle più originali e stravaganti, affinché il cliente non abbia problemi a trovare quella ideale.

Vi sono librerie in pronta consegna e altre modificabili a seconda delle esigenze. Questa è una delle caratteristiche che gli utenti hanno dimostrato di apprezzare di più. A gestire lo shop è lo stesso team che amministra Smart Arredo Design, il negozio virtuale specializzato nell’arredamento di miniappartamenti, bilocali e monolocali.

Le spedizioni si effettuano in Italia e, su richiesta, in altri paesi della Comunità Europea. Il tutto con modalità rapide e sicure.

