Dopo aver stabilito il record d'asta per un barile di bourbon, Michter's è in procinto di distribuire il suo 10 Year Bourbon

- LOUISVILLE, Ky., 4 maggio 2021 /PRNewswire/ -- La distilleria Michter's, con sede a Louisville, inizierà a distribuire la versione 2021 del suo bourbon invecchiato 10 anni. Nel luglio 2020, una selezione privata di barili di Michter's 10 Year Kentucky Straight Bourbon ha stabilito il record per il prezzo d'asta di un barile di bourbon con una vendita a Londra per £166.000 (USA$209.462). "È meraviglioso vedere il crescente riconoscimento che il bourbon, il rye e il whiskey americano stanno ottenendo in tutto il mondo", ha osservato Joseph J. Magliocco, Presidente di Michter's.

Il Michter's 10 Year Kentucky Straight Bourbon, è "94,4 proof", e negli Stati Uniti il prezzo consigliato al dettaglio è di $150. Secondo Dan McKee, mastro distillatore di Michter's: "Abbiamo realizzato un bourbon speciale e realmente corposo."

Il bourbon è stato conservato nei magazzini a ciclo caldo di Michter's. "Il ciclo caldo aumenta l'interazione tra il whiskey e il legno, consentendoci di estrarre maggior carattere dal barile, creando un whiskey eccezionale, estremamente ricco, senza un eccessivo aroma a rovere", ha dichiarato il maestro di maturazione di Michter's Andrea Wilson.

Michter's produce whisky molto apprezzati e a produzione limitata. Michter's è famosa per le sue serie limitate di bourbon, bourbon a barile singolo, bourbon di segale a barile singolo e le serie limitate di whiskey americano. Nel gennaio 2021 Michter's è stato nominato per il terzo anno consecutivo Miglior marchio di whiskey americano da Beverages International nel suo Annual Brand Report. Oltre alla sua distilleria principale nella sezione Shively di Louisville, l'attività di Michter si svolge presso altri due stabilimenti nel Kentucky. A Springfield, Michter's coltiva cereali su una superficie di 145 acri, mentre la sua seconda distilleria si trova nel centro di Louisville, nello storico edificio Fort Nelson. Situata in una posizione privilegiata su West Main Street, di fronte a Louisville Slugger e nello stesso isolato del Frazier Museum, la distilleria Fort Nelson di Michter's presenta il leggendario sistema ad alambicco della Pennsylvania Distillery di Michter's. Quando è aperta al pubblico, offre anche tour educativi con degustazioni di whiskey, ed è possibile sedersi al bar di Fort Nelson, per gustare cocktail classici nati dalla curatissima selezione dell'esperto storico di alcolici e cocktail David Wondrich.

