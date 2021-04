OSS. EUROBET: Juve vincente a Udine per l’86% Benevento a rischio retrocessione

(Roma 30 aprile 2021 ) - Roma 30 aprile 2021 – Dopo un’altra settimana di polemiche e tensioni la Juventus si prepara alla trasferta di Udine con l’obiettivo di portare a casa i 3 punti e difendere la qualificazione in Champions. Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it)l’86% dei tifosi è convinto che i bianconeri prevarranno mentre l’11% pensa ad un pareggio. I risultati esatti più giocati, nell’ordine 0-1, 1-1, 1-2 ci restituiscono la fotografia di una fiducia comunque limitata e la percezione di una squadra che fatica molto ad imporsi. Il marcatore più giocato è ancora una volta Ronaldo, nonostante le ultime giornate lo abbiano visto offrire prestazioni deludenti e molto nervosismo.

Favore del pronostico anche per le altre squadre impegnate nella corsa Champions con la Lazio che tocca il 97% dei pronostici per la vittoria contro un Genoa probabilmente tranquillo dopo la vittoria con Lo Spezia. Immobile e Correa i marcatori più citati con al terzo posto il genoano Scamacca.

Anche il Napoli è accreditato di una vittoria per ben il 94% degli appassionati a fronte di un 4% che vede il Cagliari strappare almeno un pareggio, forse non sufficiente nella corsa salvezza con Benevento e Torino. Abbastanza netti anche i risultati esatti più giocati, 2-0, 3-1, 3-0 a riprova della fiducia nello stato di forma della squadra allenata da Gattuso.

L’impegno più difficile, almeno sulla carta visto che le sorprese sono state numerose quest’anno, è quello che attende l’Atalanta sul campo del Sassuolo. Il 72% vede la vittoria dei bergamaschi mentre il 12% si aspetta che siano gli emiliani a prevalere, galvanizzati dalla possibilità di conquistare l’Europa a danno di una Roma che dovrà smaltire la delusione per la cocente sconfitta di Manchester.

Vittoria a portata di mano anche per il Milan in casa contro il Benevento con il 91% che vede la squadra di Pioli tornare alla vittoria e sorprendentemente Kessie preferito ad Ibrahimovic tra i marcatori più giocati.

Nella lotta per non retrocedere la squadra meglio posizionata sembra il Cagliari con il 94% dei tifosi convinto della salvezza, a seguire il Torino che dovrebbe rimanere in A per l’88% ed infine il Benevento, la squadra più a rischio, con il 37% che si aspetta una nuova retrocessione.

