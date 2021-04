SNAI – MotoGP: duello Bagnaia-Quartararo Ma Marquez è già a quota sorpasso

(Adnkronos) - Il Cabroncito torna a Jerez quasi un anno dopo l'incidente che gli è costato un lungo stop. Per SNAI parte subito dietro all'italiano e al francese, che condividono il ruolo di favoriti, a 3,50.

Milano, 29 aprile 2021 – Fabio Quartararo torna dove l'anno scorso ha vinto due volte di fila, e lo fa dopo due successi consecutivi in Qatar e Portogallo. Il francese non può quindi non essere il favorito per il Gran Premio di Spagna di domenica, ma in sua compagnia c'è Francesco Bagnaia. Il ducatista e il pilota della Yamaha si giocano a 3,50 su SNAI, ma attenzione a Marc Marquez. Il catalano torna a Jerez quasi un anno dopo la caduta che ha segnato l'inizio del lungo stop terminato due settimane fa in Portogallo. Non può ancora essere avanti a tutti nel pronostico, com'era d'obbligo prima dell'infortunio, ma si pone già come prima alternativa ai due favoriti, a 4,50. Segue a ruota l'altra Yamaha di Maverick Vinales, il cui riscatto dopo una gara opaca a Portimao è dato a 5,50. Più staccati gli inseguitori, con le due Suzuki di Alex Rins e Joan Mir entrambe a 10. L'inizio di stagione complicato di Valentino Rossi fa impennare la quota del Dottore per il quarto GP stagionale. La vittoria del pesarese è vista a 33.

Qualifiche, Quartararo vede la pole – Fabio Quartararo è il favorito per la pole position che verrà assegnata sabato. Il francese è proposto a 3,25 e, al contrario della gara, ha un leggero vantaggio su Pecco Bagnaia, che si gioca a 3,75. Poco dietro troviamo Marc Marquez e Maverick Vinales, entrambi a 4,50, con Jack Miller che vede maggiori possibilità rispetto alla gara e si gioca a 7,50. Anche in questo caso molto lontano Valentino Rossi: la quota della pole per lui è 33.

