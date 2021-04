Isola d’Elba: una vacanza al mare da sogno

(Portoferraio (Isola Elba), 29.04.2021) - Portoferraio (Isola Elba), 29.04.2021 - Una vacanza al mare all’Isola d’Elba è destinata a regalare un sacco di emozioni, ma soprattutto la soddisfazione e il piacere di aver vissuto un’esperienza da sogno. Questa destinazione è soprannominata “isola verde e blu” per merito dei paesaggi del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, i cui sentieri offrono infinite opportunità di immergersi nella natura e scoprire scorci impensabili. Anche gli appassionati di trekking, quindi, possono regalarsi un soggiorno da queste parti, per piacevoli escursioni nel cuore della macchia mediterranea o attività sportive in cui cimentarsi per non oziare troppo.

Le spiagge dell’Isola d’Elba

Ovviamente uno dei motivi principali per cui vale la pena di organizzare unavacanza sull’isola d’Elba è rappresentato dalle sue numerose e incantevoli spiagge: d’altra parte la costa si sviluppa su una lunghezza di quasi 150 chilometri, il che vuol dire che ci sono litorali per qualunque tipo di preferenza e per tutti i gusti. Alcune di queste sono di sabbia fine, ideali per le famiglie con i bambini, mentre altre sono composte da ciottoli bianchi. Il paesaggio è un continuo alternarsi di scogli lisci, con l’azione erosiva del mare che li ha levigati nel corso del tempo, e promontori molto più selvaggi e ripidi. Insomma, ogni giorno si può scegliere una spiaggia diversa avendo la certezza di non annoiarsi: ce ne sono perfino in sabbia nera.

Come raggiungere l’Elba

Sperando che la campagna vaccinale acceleri e consenta a tutti di andare in vacanza questa estate, è già il momento di capire come prenotare e quali spostamenti sono necessari. Ebbene, l’Elba è ad appena un’ora di traghetto dalla Toscana, mentre in aereo può essere raggiunta in un’ora da Milano o in poco meno di tre quarti d’ora da Firenze o da Pisa. L’isola vanta un clima eccezionale in ogni mese dell’anno. Quindi, anche se non si ha modo di visitarla in estate, si può scegliere qualsiasi altro momento per scoprirla, non solo per dedicarsi agli sport acquatici come il windsurf o le immersioni, ma anche per cimentarsi in gite in mountain bike o a piedi.

Che cosa fare all’Isola d’Elba

Gli amanti della buona tavola possono stare certi che all’Elba le loro aspettative non andranno deluse. Ovviamente il piatto forte è il pesce fresco, declinato in molteplici varianti grazie all’abilità degli chef locali. Ma la lista di prodotti tipici da scoprire è davvero lunga, e i punti di forza sono rappresentati dall’aleatico elbano e dalla schiaccia briaca. Il vino, sia rosso che bianco, soddisfa tutti i palati.

Tra storia e natura

L’Elba è senza alcun dubbio una meta perfetta anche per le famiglie con i bambini, vista la varietà di spiagge tranquille e senza troppa confusione. Questo vuol dire che per una, due o più settimane ci si può tenere ben distanti dal caos e dal traffico, approfittando delle tante aree verdi e dei tanti parchi a misura di bimbo. Non sono pochi, inoltre, gli alberghi che garantiscono servizi di baby club, così che gli adulti possano stare senza pensieri. Non va dimenticato che all’Isola d’Elba si è costruito un pezzo di storia europea, come dimostrano i resti del soggiorno di Napoleone Bonaparte: ci riferiamo a due ville dell’imperatore che oggi sono state trasformate in musei. Da poco tempo, per altro, si può visitare anche il Castello del Volterraio, reduce da una meticolosa ristrutturazione. La natura, infine, regala ai turisti dei panorami unici e ai residenti degli spettacoli a cui non ci si abitua mai. Ci si può svegliare presto al mattino per una colazione sotto le luci dell’alba, ma anche una cena con i colori del tramonto può essere molto romantica.

Un’isola per tutti i turisti

Ecco, dunque, perché l’Elba è una meta da scoprire, anche se si viaggia in compagnia di uno o più animali domestici. Sono numerose le spiagge che accettano i cani, così come fanno tanti ristoranti e tanti alberghi.

Una casa vacanza all’Isola d’Elba

Ma qual è la sistemazione ideale per un soggiorno? Scegliere una casa vacanza isola d'Elba significa poter beneficiare di numerosi vantaggi. Una casa vacanza è sinonimo di calore e permette di sentirsi come a casa. Inoltre, è possibile stringere amicizie con i vicini, in modo da avere l’impressione di non essere degli ospiti o di trovarsi in una terra straniera. Insomma, un appartamento di certo è molto più accogliente di una asettica camera di albergo, considerando che sentirsi a casa è importante anche quando si viaggia.

Il risparmio

Non tutti hanno la possibilità di destinare un budget troppo elevato alle proprie vacanze, e di certo scegliere un appartamento permette di risparmiare da tanti punti di vista. Per esempio perché si mangia in casa, fermo restando che quando ci si vuol concedere uno sgarro si può sempre andare al ristorante. Così, basta una spesa settimanale al supermercato per fare rifornimento: pochi euro al giorno sono sufficienti per pranzare e cenare come dei re.

Una vacanza flessibile

È chiaro che se si soggiorna in una camera di albergo si è vincolati a degli orari che è necessario rispettare, in modo particolare per i pasti. Ma non solo: scegliendo una casa vacanza, infatti, non ci si deve preoccupare degli orari di chiusura della reception. Quindi, si può rientrare alle quattro del mattino e ci si può svegliare a mezzogiorno senza pensare al fatto che è già ora di pranzo. Si è liberi di gestire i propri orari e i propri spostamenti nel modo che si ritiene più appropriato, insomma. Inoltre, in un appartamento è possibile condividere gli spazi con altre persone, per esempio invitando degli amici. È ovvio, invece, che in hotel non si possono portare conoscenti o estranei.

Una vacanza più autentica

In molti casi, quando si viaggia non si è in grado di vivere in profondità e in maniera autentica i luoghi in cui ci si trova. Quelle che ne derivano, dunque, sono vacanze che in un certo senso possono essere considerate senza personalità. Questo rischio non si corre se si soggiorna in un appartamento, perché si può essere sicuri di vivere ogni singolo aspetto dei posti in cui ci si trova, immergendosi in prima persona nel loro clima e affrontando l’esperienza con tutta l’intensità necessaria.

Come è bello mangiare in compagnia

Infine, in una casa si possono organizzare spaghettate di mezzanotte, cene in compagnia di persone conosciute sul posto e aperitivi a qualsiasi ora del giorno e della notte. Insomma, ci si può divertire e sbizzarrire senza avere altri pensieri per la testa, ovviamente cercando di non disturbare i vicini di casa e di non danneggiare i locali.

