Menù digitale gratuito con Famenu, al servizio della ristorazione

(Adnkronos) - Milano, 28 Aprile 2021. Lanciato nei primi mesi del lockdown, ha già convinto oltre 4.000 attività e ottiene 15.000 consultazioni all’ora. È Famenu, il servizio gratuito per menù digitali sviluppato per rispondere alle esigenze di ristoranti, bar, pizzerie e ogni altra realtà del settore Ho.Re.Ca.

Realizzato da Andrea Faliva, professionista nell’ambito digitale e appassionato del settore food, prevede un pacchetto base gratuito per la gestione del menu con QR code, con alcune funzioni di personalizzazione. A cui si aggiunge una suite completa di servizi, gratuiti o a prezzi irrisori, tra cui figurano funzionalità per menù multilingua, promozioni, gestione delle comande e molto altro ancora. Presenti anche funzioni specifiche per delivery e takeaway, che consentono di ordinare direttamente da Famenu.

“Si tratta di una risorsa digitale che tiene conto delle difficili condizioni economiche in cui verseranno molte attività”, spiega Faliva. E infatti Famenu porta diversi vantaggi, tra cui un risparmio di tempo edenaro.

L’adozione del menu digitale gratuito aumenta la sicurezza al ristorante, evitando il rischio di contagio connesso al supporto cartaceo. Il cliente consulta l’offerta direttamente dallo smartphone, senza neppure bisogno di installare l’app, grazie al lettore QR code integrato. Bastano il NomeFamenu e il QR code di Famenu, l'unico a funzionare sul 99,8% dei dispositivi.

Famenu consente inoltre la pubblicazione del listino digitale sui canali web dell’attività, come le pagine social e Google Maps. È sufficiente generare il relativo link, per fornire a clienti acquisiti e potenziali un menù sempre aggiornato.

Accessibile sul portale ufficiale www.famenu.it e attraverso l’app disponibile su Google Play, per l’attivazione e configurazione del servizio sono sufficienti pochi minuti. Quanto all’acquisto di funzioni aggiuntive, questo avviene tramite lo shop sul sito. Alle aziende clienti è fornito supporto 24ore su 24, via telefono, e-mail e chat online. Ogni settimana sono rilasciate nuove funzioni che migliorano il servizio.

Visita ora www.famenu.it e attiva subito il tuo menù digitale gratuito.

