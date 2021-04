Carlo Russo, Internazionalizzazione Vincente: il Bestseller su come espandere la propria PMI all’estero

(Adnkronos) -

Milano, 27.04.2021 – Secondo i dati ISTAT, il trimestre novembre 2020-gennaio 2021 ha evidenziato un aumento del 2,4% rispetto ai tre mesi precedenti in termini di esportazioni italiane. Tenendo a mente che nel 2020 il calo del nostro export è stato del 9,7%, tale incremento risulta essere un segnale assolutamente incoraggiante in ottica futura.

Per tutte quelle imprese italiane che desiderano espandersi verso nuovi mercati esteri ma non sanno come fare, esce oggi il libro di CARLO RUSSO “INTERNAZIONALIZZAZIONE VINCENTE. Come Avviare Un Processo Di Internazionalizzazione Aziendale In Maniera Efficace Partendo Da Zero” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore va a condividere con i propri lettori le stesse informazioni che permetteranno loro di pianificare un processo di internazionalizzazione della propria impresa senza la paura di commettere errori.

“Il mio libro fornisce esempi pratici, esperienze vissute ed un po' di storia dell’evoluzione dell’internazionalizzazione delle PMI italiane” afferma Carlo Russo, autore del libro “Ritengo che possa essere un valido strumento per iniziare ad approcciare in maniera concreta il tema dell’internazionalizzazione e che possa far capire quanto importante sia una governance specializzata, anche all’interno delle PMI che spesso tendono a sottovalutare questi aspetti”.

Secondo Russo, l’elemento fondamentale che non deve mai mancare in un’impresa che desidera affacciarsi ai mercati esteri è solo uno: la competenza. Come ci tiene a sottolineare lo stesso autore, è importante che le PMI che vogliono avere successo all’estero si facciano affiancare da esperti di internazionalizzazione. È inoltre importante condividere con questi esperti la strategia di approccio ai mercati esteri fin dalle fasi iniziali, quindi nel CdA dell’azienda stessa. Solo in questo modo è possibile avviare un processo di internazionalizzazione serio ed efficace.

“L’autore, attraverso le informazioni contenute nel suo manuale, dimostra una conoscenza molto approfondita di una tematica così delicata come quella dell’internazionalizzazione aziendale. Un argomento questo che genera non pochi dubbi al classico imprenditore italiano titolare di PMI” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Ritengo davvero che il suo libro possa essere un valido strumento per iniziare ad approcciare in maniera concreta il tema dell’Internazionalizzazione e che possa far capire quanto importante sia una governance specializzata, anche all’interno delle PMI che spesso tendono a sottovalutare questi aspetti”.

“Questo è il mio primo libro ed avevo la necessità di potermi appoggiare ad un editore che fornisse un supporto a 360 gradi, sia in ambito di pubblicazione che di marketing” conclude l’autore. “Posso finalmente dire d’averlo trovato in Bruno Editore e nel suo staff editoriale”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/31Hx0DE

Carlo Russo, formazione aziendale e manageriale nelle migliori Business School d’Italia e del mondo. Una vera, grande e profonda passione per la Corporate Governance e per l’Internazionalizzazione delle PMI italiane lo hanno portato a parlare di Governance dell’Internazionalizzazione: uno strumento ormai indispensabile per le imprese che vogliono avere successo nei mercati esteri. Si definisce “un curioso” e questo lo porta ad essere una persona estremamente dinamica e sempre alla ricerca di nuove, ambiziose opportunità. Profilo linkedin: https://www.linkedin.com/in/carlorussointernazionalizzazione/

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002, con la Bruno Editore, la casa editrice fondata da lui e da Viviana Grunert, Direttrice del magazine Vivi a Fiori. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 600 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it