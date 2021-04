Paracadutismo: ecco le esperienze di volo e i corsi di Skydive Sunrise

(26 aprile 2021) -

Fermo, 26 aprile 2021. Il paracadutismo è un’esperienza da vivere almeno una volta nella vita. Permette di lanciarsi da altezze considerevoli e provare l’ebrezza della caduta libera, ma anche di veleggiare cullati dal vento, inebriati da un senso di libertà senza precedenti.

Lanciarsi con il paracadute, tuttavia, richiede dedizione e disciplina, per questo è importante affidarsi all’esperienza e alla professionalità di veri esperti del settore. La scuola di volo in paracadute SkydiveSunrise, con sede a Fermo, è un centro che fornisce supporto e assistenza in ogni fase, offrendo corsi di paracadutismo sportivo ed esperienze di lancio in tandem da 4000 metri d’altezza.

Lancio con paracadute tandem con Skydive Sunrise

Le attività con le quali skydivesunrise permette di provare l’ebbrezza del volo in paracadute, sono diverse. Quella riservata ai neofiti è il cosiddetto lancio in tandem, un’esperienza durante la quale il passeggero può provare tutte le sensazioni del lancio, saldamente ancorato a un istruttore tramite un’imbragatura.

Per questa tipologia di attività, ci si avvale di un paracadute tandem, un’attrezzatura sottoposta a regolare verifica di standard TSO (Technical Standard Orders) composta da due paracadute – uno standard e uno ausiliario – opportunamente dimensionati per sostenere il peso di due passeggeri.

Il lancio in tandem avviene dopo aver raggiunto in aereo una quota di 4000 metri. Prevede una prima fase di caduta libera, della durata di circa 60 secondi e alla velocità di 200 Km/h circa, e una seconda fase, di circa 5-8 minuti, successiva all’apertura del paracadute, che permette di veleggiare dolcemente o effettuare semplici manovre di pilotaggio.

Per lanciarsi in paracadute tandem non serve una preparazione fisica preliminare. Gli istruttori di Skydive Sunrise forniscono al passeggero tutte le informazioni del caso prima della partenza, tramite un breve briefing pre-volo che viene effettuato a terra.

Lancio in tandem: un’esperienza da regalare

Un lancio con il paracadute può essere il modo migliore per festeggiare compleanni, addii al celibatoo al nubilato o per sorprendere qualcuno con un regalo inaspettato.

Skydive Sunrise permette, infatti, di regalare un lancio in tandem tramite l’acquisto di un coupon, che viene recapitato alla casella e-mail del destinatario e può essere utilizzato successivamente. Le esperienze di lancio in tandem proposte dalla scuola di paracadutismo prevedono anche giornate di team building aziendale, un’attività molto richiesta in ambito professionale per motivare i gruppi di lavoro.

Naturalmente, nei pacchetti di lancio con il paracadute formulati da Skydive Sunrise, è sempre compreso il noleggio dell’attrezzatura. Al passeggero, infatti, è richiesto soltanto di presentarsi all’appuntamento indossando abbigliamento comodo, in genere un pantalone, una t-shirt e scarpe da ginnastica. Le esperienze di volo sono inoltre ampiamente personalizzabili e, su richiesta, possono immortalare tutta fase del lancio. Si può scegliere tra un servizio di foto e video HD o sull’innovativo video virtual reality con videocamera da polso a 360 gradi.

I corsi di paracadutismo di Skydive Sunrise

L’attività di lancio in tandem con il paracadute è un’attività propedeutica ad un eventuale corso diparacadutismo sportivo, la cui frequenza permette di conseguire la qualifica di paracadutista ed effettuare lanci in perfetta autonomia.

Il corso di paracadutismo sportivo AFF di Skydive Sunrise, in particolare, si compone di una parte teorica della durata di circa 10 ore e di una fase di ground training a terra, durante la quale gli istruttori forniscono agli apprendisti tutte le nozioni fondamentali per lanciarsi in paracadute in sicurezza.

A seguire, dopo una verifica che attesti l’acquisizione teorica degli argomenti trattati, si accede alla vera e propria fase pratica. Questa parte del corso è composta da sette livelli – i lanci necessari a ottenere l’abilitazione – durante i quali è richiesto il superamento di un obiettivo, prima di poter accedere al livello successivo.

Il completamento dell’intero percorso, della durata di circa due week-end, dà diritto all’abilitazione, che permette all’allievo di lanciarsi in autonomia presso qualsiasi scuola di paracadutismo in Italia.

Gli istruttori di Skydive Sunrise, naturalmente, sono tutti in possesso delle necessarie certificazioniENAC e, oltre ad avere un’ampia esperienza nel lancio in paracadute, svolgono costantemente nuovi lanci e corsi di aggiornamento professionali.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.skydivesunrise.com/

Comunicato a cura di: TiLinko – IMG Solutions srl