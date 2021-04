"Football for Friendship eWorld Championship" passa al secondo turno sulla piattaforma online F4F World

- MOSCA, 24 aprile 2021 /PRNewswire/ -- Alla fine di maggio il "Football for Friendship eWorld Championship" (eF4F) passerà al secondo turno. Questa volta saranno rappresentati 211 paesi.

Quest'anno, a causa della pandemia, i più importanti eventi dei progetti sociali per bambini di Gazprom Football for Friendship (F4F) avranno luogo in formato digitale. Il "Football for Friendship eWorld Championship" (eF4F) 2021 sarà nuovamente disputato sul proprio simulatore multiplayer appositamente sviluppato per F4F "Football for Friendship World" (F4F World). Ciascuna squadra è composta da 6 giocatori. Una partita dura 2 tempi da 3 minuti ciascuno.

Dal 19 aprile le accademie di calcio di tutto il mondo, sono invitate a nominare come giocatori ragazzi e ragazze di età compresa fra 12 e 14 anni. Il "Football for Friendship eWorld Championship" (eF4F) si terrà dal 27 al 29 maggio.

La squadra vincitrice del "Football for Friendship eWorld Championship" 2020 è stata "Granularer Salamander", i cui giocatori provenivano anche da Lettonia, Emirati Arabi Uniti e Turchia. Nell'ambito delle manifestazioni di chiusura dell'ottava stagione di F4F è stato indetto un nuovo GUINNESS WORLD RECORDS™ per la maggior parte dei partecipanti presso un incontro video di calcio.

Da dicembre 2020 "F4F World" è disponibile gratuitamente per tutti gli interessati in 27 lingue, anche al di fuori di eF4F. In primo piano ci sono i nove valori di F4F: amicizia, uguaglianza, correttezza, salute, pace, dedizione, vittoria, tradizioni, e onore. Il gioco è disponibile per MS Windows, Apple MacOS, Android e iOS verfügbar. "F4F World" è stato sviluppato dall'azienda DataArt.

Andrey Trusov, Data Art: „«È stato molto interessante e motivante poter offrire un contributo allo sviluppo di F4F. Per me è stata una nuova esperienza sapere che esiste una tale competizione per bambini, che oltretutto promuove valori come amicizia, correttezza, e pace."

Informazioni su Football for Friendship

F4F esiste dal 2013. È organizzato da Gazprom e supportato da UEFF, FIFA e ONU. Nelle otto edizioni precedenti hanno partecipato al programma circa 15.000 giovani e ragazzi di 211 paesi e regioni. Nel 2020 "Fußball für Freundschaft" ("Calcio per Amicizia") si è tenuto online sulla piattaforma digitale appositamente sviluppata.

Maggiori informazioni:

Foto e video per i media: http://media.footballforfriendship.com

Pagina web: https://www.gazprom-football.com/football-for-friendship/

Instagram: https://www.instagram.com/footballforfriendship/

Facebook: https://www.facebook.com/FootballForFriendship/

YouTube: https://www.youtube.com/user/FOOTBALL4FRIENDSHIP

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Football_for_Friendship

Twitter: https://twitter.com/f4fprogramme

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1495573/F4FWorld.jpg