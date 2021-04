Bigwest inizia la pubblicazione a livello globale della serie di animazione "Macross" dal 9 aprile

- TOKYO, 23 aprile 2021 /PRNewswire/ -- Bigwest Co., Ltd. ha annunciato la pubblicazione a livello mondiale, dal 9 aprile 2021, di tutte le opere parte del franchise "Macross" realizzate dopo il 1987. Sono inclusi non solo il film "Macross Delta" attualmente in produzione, ma anche tutto il nuovo materiale a seguire. L'iniziativa non è limitata ai titoli anime, ma include anche giochi, giocattoli, spettacoli dal vivo e altri contenuti e prodotti di merchandising. L'azienda ha preparato un canale YouTube ufficiale e un account Twitter per i fan.

Informazioni sulla serie "Macross":

La serie di anime SF "Macross" è incentrata su tre elementi tematici principali: la musica, un triangolo amoroso e aerei da caccia mutanti chiamati Valkyrie.

Bigwest ha ricevuto messaggi dai membri del principale staff creativo di "Macross", Shoji Kawamori e Haruhiko Mikimoto, che l'azienda vorrebbe condividere con i fan.

Informazioni su Bigwest Co., Ltd.:

Bigwest Co., Ltd., è il rappresentante del proprietario della serie "Macross". Tra i suoi compiti principali rientrano pianificazione e produzione dell'anime e gestione di licenze e diritti d'autore.