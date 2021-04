50 Best svela 50 Next, un elenco globale di giovani che plasmano il futuro della gastronomia

L'elenco inaugurale 50 Next indica i leader della prossima generazione nel settore food and drink

LONDRA, 20 aprile 2021 /PRNewswire/ -- L'organizzazione che ha ideato The World's 50 Best Restaurants e The World's 50 Best Bars presenta oggi la prima edizione di 50 Next, un elenco di giovani che plasmano il futuro della gastronomia. Ideata per ispirare, dare rilevanza e creare contatti per la nuova generazione di leader, 50 Next celebra persone di età pari e inferiore a 35 anni del settore food and drink, dai produttori agli educatori, dai creatori di tecnologie agli attivisti. L'annuncio virtuale di quest'anno sarà seguito nel 2022 da un evento dal vivo nella regione della Biscaglia, in Spagna, che sarà la destinazione partner ufficiale di 50 Next una volta allentate le restrizioni di viaggio.

50 Next è un elenco, non una classifica, che celebra in modo specifico le persone, affiancando le classifiche annuali The World's 50 Best Restaurants and Bars. L'elenco nasce da solide ricerche e analisi condotte da 50 Next in collaborazione con il Basque Culinary Center, centro culinario di fama internazionale.

William Drew, Director of Content di 50 Best, ha dichiarato: "In un momento di grande necessità di una ripresa globale, l'iniziativa 50 Next promuove un pensiero positivo, sostenibile e visionario. Con questo elenco davvero variegato di giovani, forniamo una piattaforma per coloro che lottano per un futuro più luminoso per il settore della gastronomia".

L'elenco inaugurale mira a rappresentare la diversità della scena gastronomica globale, coinvolgendo persone di 34 diversi Paesi in sei continenti. Attingendo al mondo della gastronomia in senso lato, 50 Next è suddiviso in sette categorie in cui questo settore è protagonista: Gamechanging Producers; Tech Disruptors; Empowering Educators; Entrepreneurial Creatives; Science Innovators; Hospitality Pioneers (supportati dalla S.Pellegrino Young Chef Academy) e Trailblazing Activists. Ogni categoria è presentata senza uno specifico ordine e comprende un ampio spettro di professioni, da quelle riconosciute per il loro contributo complessivo all'ecosistema gastronomico, a quelle con un potenziale continuo per la promozione di cambiamenti positivi significativi.

La selezione del 2021 include l'innovativo "macellaio del pesce" Josh Niland, australiano; la sostenitrice dell'agricoltura progressista Cherrie Atilano, filippina; l'innovatore tecnologico Isaac Sesi, ghanese; la pioniera indigena messicana Claudia Albertina Ruiz; e Jhannel Tomlinson, attivista giamaicana contro il cambiamento climatico che aiuta le donne attraverso il lavoro nelle coltivazioni di caffè. La più giovane dell'elenco è Maitane Alonso Monasterio, una studentessa basca di medicina di 20 anni, che ha inventato una macchina per la conservazione del cibo.

Informazioni complete su ogni persona sono disponibili sul sito di 50 Next qui, con un elenco riepilogativo qui.

