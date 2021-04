Schneider Electric presenta Resi9: la nuova offerta modulare per la distribuzione elettrica in ambienti residenziali

(Stezzano 19 aprile 2021) - • La nuova gamma di apparecchi modulari Resi9 è stata pensata per offrire a chi realizza quadri elettrici le risposte alle esigenze di installazione in ambito residenziale

• Permette di realizzare i quadri elettrici seguendo le ultime raccomandazioni normative.

• Consente di risparmiare tempo e di gestire meglio lo spazio migliorando la redditività e facilitando il lavoro.

Stezzano– 19 Aprile, 2021 – Schneider Electric, lo specialista globale e leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, presenta oggi la propria novità nella distribuzione elettrica in bassa tensione dedicata al mondo residenziale: Resi9.

Si tratta dell’ultimo tassello di un rinnovamento continuo del catalogo di apparecchi modulari. È una gamma completa, che rinnova la famiglia Acti9 e permette di integrare al meglio altri prodotti dell’offerta Schneider Electric già esistente, integrando funzionalità ora richieste da nuove edizioni della CEI 64-8 e andando a costituire un insieme di prodotti unico per il quadro elettrico domestico.

Resi9, tutto quello che serve.

La nuova gamma Resi9 è composta dagli elementi comunemente utilizzati per la protezione in ambito residenziale, come magnetotermici, differenziali o differenziali puri, ma aggiunge versioni ora richieste dalle ultime edizioni delle norme come i differenziali Tipo F, nella versione ad alte prestazioni SI (superimmunizzato).

Schneider Electric introduce in una gamma dedicata al residenziale, prima sul mercato, interruttori sezionatori, per offrire ai propri clienti la flessibilità realizzativa necessaria, o limitatori di sovratensione per garantire la protezione completa dei carichi e salvaguardare l’investimento dell’utente finale.

Anche la fase di cablaggio del quadro è stata semplificata, venendo incontro alle necessità di installazione dei clienti, rendendo disponibili pettini di distribuzioni realizzati ad hoc per Resi9 e permettendo così un cablaggio curato.

Resi9 si integra perfettamente con tutti gli altri apparecchi modulari di completamento del centralino e rispecchi tutti i requisiti Green Premium, il programma Schneider Electric che testimonia l’impegno a garantire performance sostenibili per i nostri clienti.

