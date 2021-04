Antifurtocasa365.it presenta il nuovo sistema di allarme per casa iALARM-XR5

(Roma 19 aprile 2021) - Roma, 19/04/2021 - Semplicità, affidabilità e integrazione sono le caratteristiche principali di iALARM-XR5.

Sei alla ricerca di un sistema diallarme per casa dal buon rapporto qualità/prezzo e allo stesso tempo dotato di un elevato livello di affidabilità?

iALARM-XR5 di antifurtocasa365.it è il sistema di allarme integrato di ultima generazione che può essere installato facilmente e ovunque, dal momento che la maggior parte dei dispositivi è senza fili.

Adatto per la protezione della casa, ma anche per uffici e aziende.

Installazione fai da te:

Il kit Antifurto senza fili iALARM-XR5 arriva a casa pre-configurato e pronto all'uso.

Non richiede modifiche all' impianto elettrico, nè opere di muratura, non servono conoscenze particolari per la sua installazione nè richiede predisposizioni.

L’installazione è rapida e molto intuitiva. Dentro la confezione di ciascun dispositivo sono presenti sia le viti con i relativi tasselli, ma anche del nastro biadesivo per coloro che non desiderano forare le pareti di casa. Dopo aver fissato la centralina e i componenti si scarica l’applicazione iALARM-XR e l’antifurto è pronto per essere utilizzato!

Completamente in italiano, la centralina parla in italiano con indicazione vocale guidata per qualsiasi operazione, come anche la relativa APP.

Totalmente modulare può essere composto su misura sulla base delle proprie esigenze. Espandibile anche con sensori via filo e con qualsiasi prodotto presente su www.antifurtocasa365.it come ad esempio sensori di movimento, telecamere, sirene, sensori di rottura vetri, sensori di vibrazione, rivelatori di fumo, di gas e la domotica.

Facilità d’uso

La programmazione e la gestione avvengono dalla sua applicazione per Smartphone iALARM XR. Un unico ambiente integrato per gestire il sistema antifurto iALARM-XR, la videoverifica, la domotica e tanto altro.

Ovviamente il sistema iALARM-XR5 è pilotabile anche dai dispositivi di comando tradizionali come il tastierino, il kit proxy con chiavi a sfioramento o il telecomando.

Integrazioni IOT

È compatibile con centinaia di servizi come Google Home, Alexa, Siri e tanti altri.

Permette la creazione di personalizzazioni avanzate e infiniti scenari, anche in simultanea.

"Per esempio, dico all'Assistente di Google "Ok Google, Vado a letto", la centralina iALARM-XR5 chiude tutte le tapparelle, chiude la porta del garage, mette il termostato in modalità notte, spegne le luci e attiva l'allarme notte/in casa."

Ma non solo: gestisce l'illuminazione interna ed esterna, accende e spegne la caldaia, l'aria condizionata, l'irrigazione del giardino e migliaia di altre cose.

Inoltre con la videoverifica integrata l’immobile è sempre sotto controllo, in caso di furto allerta le forze dell’ordine o il pronto intervento, fa partire il nebbiogeno se disponibile, e cosi via..

Si possono utilizzare anche i sensori con tecnologia Infinity-Unlimited per coprire distanze senza limiti. Ovvero sensori internet della gamma IFTTT che possono essere collocati in luoghi molto distanti dalla centralina.

Tecnologia innovativa:

Il sistema di sicurezza iALARM-XR5 è unico nel suo genere perché utilizza la tecnologia a multi-frequenza certificata Guard®. Una tecnologia che vanta innumerevoli tentativi di imitazione. La Multi-Frequenza Guard® garantisce una maggiore sicurezza perché scambia le informazioni su 5 frequenze distinte con i sensori, le sirene e gli accesori a marchio Guard® made in Italy.

Sicurezza

A livello di sicurezza poi tutti i componenti sono dotati di rilevamento della manomissione, se vengono manomessi oppure spostati dalla loro posizione predefinita. La centralina rileva i tentativi di mascheramento radio (jamming)

Il sistema è supervisionato al 100%: in caso di anomalie, malfunzionamento dei sensori o delle relative batterie (stato batteria bassa), mancanza corrente, ecc si viene avvisati con un messaggio push o con un sms oppure entrambi.

Anche gli allarmi vengono segnalati con le notifiche push in tempo reale e se impostato anche telefonicamente e/o con un SMS.

Nessun canone o abbonamento:

Ulteriore peculiarità di iALARM-XR5 è quella di essere un sistema di allarme che non richiede alcun canone o abbonamento. La centralina si si connette alla rete internet in modalità 100% WiFi e/o con SIM dati (si inserisce una sim card fornita al suo interno). Al giorno d’oggi una connessione internet con sim dati è fondamentale, altrimenti in caso di rottura o spegnimento della wifi non sarebbe più possibile interagire con l’allarme, le telecamere e la domotica.

Molto utile anche per quelle abitazioni dove non c’è una connessione internet adsl.

L’impianto è omologato per essere collegato gratuitamente alle forze dell’ordine oppure a qualsiasi istituto di vigilanza.

Per saperne di più, vieni a trovarci in:

Via delle Macere 20 – 00060 – Formello (Zona industriale) - Roma

Tel. 06 99.33.57.50

Email: staff@antifurto365.it

Shop online: www.antifurtocasa365.it