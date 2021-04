eXcentral aggiorna il servizio clienti offrendo supporto 24/7

LIMASSOL, Cipro, 15 aprile 2021 /PRNewswire/ -- In risposta alla crescente domanda per i suoi servizi, l'azienda leader del trading online eXcentral ha annunciato che il suo team di supporto sarà operativo 24/7, con effetto immediato. Con questa decisione, l'azienda continua la sua strategia visionaria ed unica nel settore

Il supporto sarà garantito attraverso i numerosi canali di comunicazione di eXcentral: nelle sedi preposte, attraverso call center, tramite risposta via e-mail e servizio di messaggistica diretta. "Come azienda, sappiamo che non dobbiamo risparmiare sforzi per dare sempre ai nostri clienti il vantaggio che non possono trovare altrove", ha osservato Michalis Efthymiou, Chief Market Analyst di eXcentral, "L'ambiente di trading di oggi richiede una disponibilità non-stop da parte dei fornitori. Solo in questo modo, i trader possono comprare e vendere con la certezza che c'è sempre qualcuno a guardargli le spalle.

"Tristemente, ultimamente diversi marchi di trading affermano falsamente di fornire un supporto 24/7, ma quando ne hai davvero bisogno, non sono a disposizione. Questo non è il nostro caso. Garantiamo la disponibilità in ogni momento, e i nostri clienti sono invitati a rivolgersi a noi ogni volta che ne hanno bisogno".

Essere all'avanguardia e' nella nostra storia

Il 2021 ha visto una fioritura nell'industria del trading online, principalmente a causa del fallimento dell'economia tradizionale di superare la crisi causata dalla pandemia del Coronavirus. Come risultato, centinaia se non migliaia di nuovi broker hanno reso disponibili i propri servizi online negli ultimi mesi. Tuttavia, la maggior parte non sono strutturati in maniera adeguata per fornire servizi di trading ideali alla situazione, per non parlare della capacità di offrire ai propri clienti dei vantaggi esclusivi.

Ecco perché eXcentral è molto orgogliosa di assumere solo i migliori specialisti in questo settore, riuscendo così a rimanere sempre un passo avanti rispetto alla concorrenza. L'azienda ha una storia impressionante di introduzione di nuove caratteristiche e servizi, poi imitati da altre marche. Con questo impegno di supporto 24/7 non è la prima volta che eXcentral dimostra di essere un'azienda pionieristica in quello che fa.

Su exCentral

Fondata nel 2019 e di proprietà della rinomata società di investimenti Mount Nico Corp Ltd., eXcentral è diventata un nome importante nella scena del trading internazionale. Ad essa si affidano trader di tutto il mondo. Il marchio è autorizzato ad operare dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), garantendo la sicurezza dei fondi su più livelli.