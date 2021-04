Le polo ricamate: l’abbigliamento personalizzato ideale per eventi e outfit professionali

(14 aprile 2021) - Milano 14/04/2021 - Le polo ricamate personalizzate sono un must per la creazione di outfitprofessionali e divise da lavoro. Questi capi di abbigliamento svolgono una funzione molteplice: contribuiscono alla promozione di un marchio, in quanto ne riportano il logo sulla parte anteriore, e al rafforzamento del legame tra i dipendenti. Questi ultimi indosseranno magliette su misura, decorate allo stesso modo, e si sentiranno come membri del medesimo team!

Le t-shirt e le polo personalizzabili consolidano la brand identity e l’immagine della tua azienda. Attirano l’attenzione, e sono utili per ampliare il bacino di utenza. Con questo sistema è possibile trasformare un articolo di vestiario in un vero e proprio biglietto da visita, che narra la tua vision attraverso i colori, i dettagli, la scelta dei tessuti ecc.

Non solo: questi prodotti sono perfetti come regalo sia per la tua squadra, sia per i clienti. Sono ideali per le fiere e per i convegni, dove ti permetteranno di distinguerti dai competitors e di emergere nel settore di cui ti occupi. Insomma, le polo adornate con una scritta si inseriscono in un’autentica strategia pubblicitaria e rappresentano efficaci strumenti di comunicazione e di storytelling!

L’importante è ordinarle presso uno shop affidabile, come stampasi.it. Un negozio online che ti fornisce una gamma vastissima di polo e magliette, di cui sarai tu a selezionare le tinte, la vestibilità, la tipologia di maniche, la grammatura e così via. Come ottenere indumenti che rispecchino in tutto e per tutto la filosofia del tuo business.

Polo personalizzate per ogni occasione

Come già ti abbiamo anticipato, le polo personalizzate sono un’ottima soluzione per numerose occasioni:

• sono eccellenti per la realizzazione di outfit da lavoro, da utilizzare in ufficio, durante le riunioni, nel corso delle trasferte e in molte altre situazioni;

• sono indicate per i congressi, i meeting, le fiere;

• se confezionate con materiali traspiranti (come quelli disponibili su StampaSi) sono adeguate anche agli eventi di carattere sportivo;

• costituiscono un omaggio sempre apprezzato dai dipendenti e dalla clientela.

Le polo possono essere valorizzate con un logo, un nome, una frase, un motto, una citazione. Sono tanto versatili da risultare adatte a qualunque circostanza: per esempio, molti le prediligono come dono per colleghi e collaboratori in vista del Natale, della Pasqua o di altre festività.

Polo per premiare gli elementi più affezionati della community o gli impiegati più instancabili; polo per simboleggiare il lancio di un nuovo articolo, oppure il raggiungimento di un traguardo; polo per le divise degli operai o di un team sportivo. Questi capi sono comodi, funzionali, del tutto consoni ai contesti professionali e alla vita di ogni giorno!

I materiali per le polo ricamate personalizzate

In linea di massima, le polo ricamate personalizzate sono ricavate da materiali come il cotone e il poliestere. Per questi tessuti optano shop seri ed efficienti come StampaSi: infatti sono entrambi leggeri e confortevoli, longevi ed ecosostenibili.

A volte le magliette aziendali sono interamente in cotone o in poliestere, altre volte conciliano tutti e due i materiali. Molto popolare è il cotone piqué, quello dotato di una gradevole trama in rilievo a coste. Senza dimenticare versioni ancora più pregiate, come il cotone biologico, preferito da coloro che hanno una vision green e inscindibile dall’amore per la natura.

Chiaramente, il costo si differenzia sulla base della tipologia. La cosa migliore da fare è chiedere un preventivo prima di effettuare l’ordinazione, e riflettere bene sul budget che si vuole destinare a questo investimento.

Un consiglio: il risparmio è positivo, ma non deve mettere in secondo piano la qualità. È indispensabile che i tessuti siano durevoli e resistenti, oltre che piacevoli da indossare, e che non si rovinino con i trattamenti in lavatrice.

I criteri per la scelta

Prima di realizzare qualsiasi gadget personalizzato è fondamentale analizzare le caratteristiche e gli interessi dei destinatari per individuare il regalo perfetto. Il discorso vale anche per prodotti come le polo ricamate.

Sono diversi i fattori da considerare per l’acquisto. Innanzitutto, esistono polo per maschi, per femmine e per bambini. In quest’ultimo caso, ad esempio, il dono potrebbe essere pensato per i figli dei membri del tuo team, o per quella fetta di target che si inserisce nella più bassa fascia di età.

La categoria, dunque, è un elemento da tenere a mente. Lo è anche la taglia, che può comunque essere personalizzata a seconda delle esigenze.

Sono disponibili polo con maniche corte e lunghe, e in vari stili. Meglio un modello sportivo, casual o più elegante? Hai un assortimento molto esteso per la tua scelta. In questi capi di abbigliamento cambiano anche il numero di bottoni, il tipo di collo e altri dettagli del genere.

Per la promozione del brand sono essenziali il logo e il colore. Il primo riporta il nome del marchio; all’occorrenza può essere sostituito con una citazione significativa, o anche con una sola parola importante nella tua filosofia professionale. La tonalità è altrettanto necessaria per la strategiacomunicativa, in quanto trasmette un messaggio e suggerisce determinate sensazioni (come il blu che infonde serenità, il rosso che è emblema di passione, il verde che simboleggia attenzione per l’ambiente e per il pianeta ecc).

Le migliori polo personalizzate

Le polo ricamate personalizzate, quindi, sono un vero evergreen. Sono perfette per donne e uomini, per gli adulti e per i più piccoli. Sono ottime per clienti e dipendenti, per gli outfit da lavoro e per gli eventi. Pochi gadget sono così duttili come le magliette e le polo!

Ovviamente c’è bisogno di aderire a una serie di standard, per ottenere degli articoli di elevataqualità. Seleziona tessuti comodi, traspiranti, resistenti all’usura e agli strappi; opta per tecniche di stampa all’avanguardia, affinché il logo e l’immagine restino vividi e non stingano in lavatrice.

I materiali adeguati sono quelli ecologici e anallergici, che non danno mai fastidio alla pelle. Nel complesso il design deve essere curato: il comfort procede di pari passo con l’estetica e con la bellezza.

Poni il logo bene in vista, sul fronte della polo, in modo che sia distinguibile anche da lontano. Ricorda che questi indumenti sono mezzi per consolidare l’identità della tua impresa!

Per saperne di più

Più volte, nel nostro discorso, abbiamo menzionato lo shop di StampaSi. Un progetto che si basa su un know-how di 15 anni, e che mira a offrire un servizio rapido ed efficiente in ogni situazione.

Su stampasi.it hai l’opportunità di ordinare non solo polo ricamate, ma anche tantissimi altri capi: canotte, maglioni, felpe, sciarpe, grembiuli, gonne, pantaloni, costumi da bagno. In totale i gadgetpersonalizzabili sono una miriade, poiché si va dalle borracce alle penne, dai bloc-notes ai calendari, fino alle shopper, ai braccialetti, alle candele.

Lo staff di StampaSi rispetta sempre requisiti come l’eccellenza della lavorazione e la velocità delle spedizioni. Queste sono gratis, ma con una piccola spesa extra possono essere anticipate. Riceverai per e-mail un’anteprima dei tuoi articoli, così da apportare in tempo eventuali modifiche.

Si usano soltanto le più innovative metodologie di stampa, tra cui la serigrafia, il ricamo, la stampa digitale e la tampografia. Ogni step è eseguito con la massima precisione, e con il supporto di macchinari di ultima generazione. StampaSi vuole soltanto il meglio per i propri clienti!

Contatti

Piazza IV Novembre, 4 - 20124 Milano (MI)

Tel. 02.21.11.86.02

Whatsapp 375.50.36.900

Email info@stampasi.it

Shop Onlinehttps://www.stampasi.it/