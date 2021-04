Kavalan fa incetta di premi Icons of Whisky al WWA 2021

TAIPEI, 14 aprile 2021 /PRNewswire/ -- Kavalan ha battuto la concorrenza ottenendo due prestigiosi premi Icons of Whisky 2021: "Visitor Attraction" per la distilleria Kavalan e "World Whisky Brand Ambassador" per Kaitlyn Tsai.

Con il 2021, è la terza volta che la distilleria Kavalan viene nominata Visitor Attraction da Icon. Il premio di quest'anno premia l'innovazione di una distilleria impegnata a raccontare la storia del whisky Kavalan. Nel 2020, la distilleria ha completato la sua "Kavalan Garden Hall" con un fantastico cocktail bar a isola, un laboratorio di Whisky fai da te riprogettato e una sala degustazione che offre l'intera gamma Kavalan e whisky dalla botte al bicchiere esclusivo della distilleria. Garden Hall mira a evidenziare l'ambiente naturale della distilleria e a fornire ai visitatori uno spazio immersivo in cui provare il marchio Kavalan.

Il premio World Whisky Brand Ambassador 2021 di Icons of Whisky rende merito alle capacità uniche di Kaitlyn Tsai nel promuovere non solo Kavalan, ma anche la terra da cui proviene. Nelle masterclass e nelle interviste, Kaitlyn spiega in modo chiaro come la bellezza naturale della contea di Yilan forma un whisky noto per la sua complessità, profondità e morbidezza. Ogni volta, Kaitlyn porta la sua passione per il whisky di Taiwan a dipingere un quadro indimenticabile di un whisky straordinario.

Kavalan ha anche ottenuto una serie di medaglie ai World Whiskies Awards (WWA) 2021. "Best Taiwanese Single Cask Single Malt" è andato al Solist Oloroso Sherry di Kavalan, mentre il "Best Taiwan Single Malt" è andato a Kavalan Podium, che si aggiudica il premio per la seconda volta, dopo la vittoria del 2016.

Giudici del Solist Oloroso Sherry:

"Al naso si ha una vera bomba di sherry, con un'intensa influenza di Pedro Ximénez. Note di albicocca, uva sultanina e composta di ciliege, con alcuni sentori di legno. Sul palato è floreale, fruttato e con note di sherry, con uva passa, pesche, prugne, cioccolato scuro ed eleganti spezie miste."

E sul Podium:

"Un naso molto maltato con spezie delicate, vaniglia, caramello, frutta secca e una nota di tabacco. La maltosità continua sul palato, dove incontra note classiche di quercia, miele, vaniglia, nocciole arrostite e una nota di affumicato. La finitura è delicata e leggermente pepata e affumicata. Molto pulito, ben equilibrato e complesso".

Informazioni sulla distilleria Kavalan

La distilleria Kavalan nella contea di Yilan è all'avanguardia nell'arte del whisky single malt a Taiwan dal 2005. Il nostro whisky, invecchiato con umidità e calore intensi, è realizzato con le acque di disgelo della Snow Mountain ed è arricchito dalle brezze di mare e di montagna. Tutto ciò si unisce per creare la cremosità di Kavalan. La nostra distilleria, che porta il vecchio nome della contea di Yilan, ha alle spalle circa 40 anni di produzione di bevande sotto la società madre, King Car Group. Abbiamo raccolto più di 450 medaglie d'oro o più preziose nei concorsi più competitivi del settore. Visita il sito www.kavalanwhisky.com

