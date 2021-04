Beyond Green: brand dell'ospitalità con un obiettivo preciso, aiutare i viaggiatori di tutto il mondo a trasformare i viaggi in una forza positiva

LONDRA, 14 aprile 2021 /PRNewswire/ -- Impegnandosi a costruire un futuro più luminoso per il pianeta, Beyond Green debutta ufficialmente oggi per i viaggiatori che vogliono esplorare il mondo con maggiore sensibilità all'ambiente, proponendo un portafoglio globale di 27 strutture che incarnano il concetto di sostenibilità. All'alba della nuova era nel settore dei viaggi, questo brand lungimirante invita i viaggiatori a pianificare e vivere avventure in linea con i propri valori di turismo responsabile attraverso vari strumenti: un nuovo sito web del brand, la narrazione tramite gli account sui social media @StayBeyondGreen, i vantaggi del programma fedeltà I Prefer, e un pacchetto Journeyer's Pick con validità limitata.

Risorse digitali per ispirazione e informazioni

I viaggiatori possono ora visitare StayBeyondGreen.com e trovare tutte le informazioni per prenotare vacanze di lusso sostenibili, compresi i dettagli su ogni struttura e i racconti di viaggio sul blog Good stories. Il brand invita inoltre i viaggiatori a un dialogo quotidiano sul turismo sostenibile tramite i social media, seguendo i suoi nuovissimi canali Facebook, Instagram e LinkedIn e le conversazioni con hashtag #StayBeyondGreen e #travelgently.

Vantaggi del programma I Prefer per gli ospiti degli hotel

Parte della famiglia di brand di Preferred Hotel Group, Beyond Green invita i viaggiatori a iscriversi al programma di fedeltà I Prefer attivo presso oltre 650 proprietà in tutto il mondo. Oltre ai vantaggi come l'accumulo di punti per ogni soggiorno e la possibilità di check-in anticipato e check-out posticipato, i membri I Prefer che prenotano soggiorni presso gli hotel Beyond Green aderenti avranno la possibilità di accumulare punti bonus grazie alla partecipazione ad attività legate al turismo sostenibile, organizzate presso la struttura selezionata. I membri I Prefer con livello Elite riceveranno un omaggio di benvenuto o la possibilità di fare beneficienza per la comunità, oltre a guadagnare il 50% in più di punti bonus per ogni soggiorno valido.

Offerta a validità limitata per il lancio di Beyond Green

I viaggiatori possono usufruire del pacchetto Journeyer's Pick a validità limitata. È prevista la migliore tariffa disponibile più un'esperienza locale o un souvenir esclusivo e 5.000 punti bonus I Prefer presso 15 strutture partecipanti. Tra le iniziative più interessanti vi sono una sessione di terapia nella foresta presso andBeyond Vira Vira, un tour guidato a piedi al monastero Panaghia Spileotissa e un'esperienza wellness a Borgo Pignano, per citarne alcune. Le prenotazioni devono essere effettuate entro il 30 settembre 2021 per viaggi fino al 31 dicembre 2021.

Per ulteriori informazioni su Beyond Green, Lindsey Ueberroth, CEO di Beyond Green e della capogruppo, Preferred Hotel Group, e Costas Christ, Brand Leader di Beyond Green e Presidente di Beyond Green Travel, leggere il comunicato stampa completo su StayBeyondGreen.com.https://www.staybeyondgreen.com/press-center

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1486679/Beyond_Green_Wilderness_Safaris_Bisate_Lodge.jpg

