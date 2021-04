Alma, una società Sisram Medical, lancia Alma PrimeX™, la piattaforma non invasiva per il rimodellamento del corpo e il rassodamento della pelle che offre risultati spettacolari

NORIMBERGA, Germania, 12 aprile 2021 /PRNewswire/ -- Alma, uno dei leader globali di soluzioni mediche ed estetiche basate sull'energia, ha presentato oggi la nuova piattaforma Alma PrimeX™, con un evento dal vivo a livello mondiale, trasmesso dagli studi della sua sede centrale.

Alma PrimeX™, il prodotto di spicco nella sua categoria, ottiene risultati senza pari nella riduzione della circonferenza e nel rassodamento della pelle nelle zone dell'addome, vita, cosce e fondoschiena.

Alma PrimeX™ è stato progettato e realizzato tenendo in considerazione medici e pazienti. Nel quadro della strategia "Un'azienda per tutti" di Alma, incentrata su clienti e consumatori, il processo di ricerca e sviluppo di Alma PrimeX è stato avviato dal punto di vista dell'utente, ponendo al centro le sue esigenze. Un team internazionale di ricerca e sviluppo ha gestito siti di ricerca distribuiti in 3 diverse aree geografiche (Corea del Sud, Spagna e Israele) per adattare le tecnologie e i trattamenti ai diversi gruppi etnici e demografici e alle differenti culture, avvalendosi delle indicazioni dei principali opinion leader e della loro clientela.

PrimeX™ è incentrato su una combinazione proprietaria di Alma di tecnologie a ultrasuoni e a radiofrequenza legacy. La combinazione sinergica è alimentata da:

Le tecnologie combinate sono ulteriormente arricchite da quattro caratteristiche rivoluzionarie, che forniscono il fattore X ad ogni trattamento:

"Siamo orgogliosi di inaugurare una nuova era nei dispositivi per la medicina estetica, utilizzando la tecnologia come mezzo per migliorare l'esperienza di utenti e pazienti, anziché come obiettivo. Alma PrimeX™ offre a medici e pazienti un'esperienza completamente nuova, ponendo le loro esigenze e i loro desideri al centro della nostra attività", ha dichiarato Lior Dayan, CEO di Alma.

Informazioni su Alma

Alma è un innovatore globale nel campo delle soluzioni laser, fototerapiche, a radiofrequenza, al plasma e a ultrasuoni per i mercati dell'estetica e della chirurgia. Consentiamo ai medici di offrire procedure sicure ed efficaci, permettendo al tempo stesso ai pazienti di trarre beneficio da tecnologie e trattamenti all'avanguardia e clinicamente testati.

