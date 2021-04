Al via le Menarini Pills of Art Junior, le video pillole di arte realizzate dai ragazzi per i ragazzi

Parola d'ordine: far parlare i giovanissimi con l'arte. Dopo il successo delle Menarini Pills of Art, con 18 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo, Menarini lancia la versione junior, in cui un giovane esperto d'arte risponde alle domande, anche bizzarre, dei ragazzini sulle grandi opere del Rinascimento italiano. Un cambio di prospettiva divertente che i grandi artisti avrebbero approvato.

FIRENZE, Italia, 9 aprile 2021 /PRNewswire/ -- "Chi sono i personaggi della Primavera e perché ballano in un frutteto e non in una sala da ballo?" E ancora. "Perché la Medusa è raffigurata su uno scudo?" Sono solo alcune delle domande dei giovanissimi protagonisti delle Pills of Art Junior, online sul canale YouTube Menarini Group in italiano e in inglese, per conoscere e far conoscere ai loro coetanei alcuni capolavori senza tempo. I brevi video descrivono curiosità, dettagli ancora da svelare e aneddoti sulle opere d'arte più celebri, principalmente del Rinascimento italiano. E lo fanno grazie alle domande di giovanissimi e alle risposte semplici e dirette di (quasi) altrettanto giovani esperti del mondo dell'arte.

La Medusa di Caravaggio, la Primavera del Botticelli e la Madonna della seggiola di Raffaello sono le prime Menarini Pills of Art Junior di questo canale, che si arricchirà ogni mese di nuove micro pillole affiancando, in una nuova sezione, le seguitissime Menarini Pills of Art. Queste ultime, video racconti di poco più di un minuto, hanno ottenuto un successo incredibile con 18 Milioni di visualizzazioni in otto lingue diverse (italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco, russo, turco e cinese) e sono riuscite a incuriosire e avvicinare all'arte gli utenti più disparati.

"Il mondo dell'arte è fatto di colori, storie, figure affascinanti che nelle spiegazioni tradizionali sono però oscurati da linguaggi che spesso risultano noiosi, specialmente per i ragazzini" – hanno detto Lucia e Alberto Giovanni Aleotti, azionisti e membri del Board di Menarini – "Con le Menarini Pills of Art Junior abbiamo voluto scoprire l'arte con i loro occhi e la loro curiosità, in un viaggio alla scoperta di un mondo dell'arte diverso, ricco di sfumature, leggende e divertimento che riporta anche a noi adulti quei dettagli che da grandi abbiamo smesso di notare".

Le Menarini Pills of Art Junior rappresentano una delle tappe di un lungo percorso iniziato più di 60 anni fa con la prima pubblicazione della monografia annuale Menarini, tuttora edito, e proseguita poi con l'esperienza delle video pillole, a conferma dell'attenzione all'arte italiana che da sempre caratterizza il Gruppo Menarini.

Guarda le Menarini Pills of Art Junior al link: https://bit.ly/3wESgYT e le Menarini Pills of Art al link: https://bit.ly/3mITs9b.

Il Gruppo farmaceutico Menarini, con sede a Firenze, è presente oggi in 140 paesi del mondo; con 3,793 miliardi di euro di fatturato, conta più di 17.000 dipendenti. Con 10 centri di Ricerca e Sviluppo i suoi prodotti sono presenti nelle più importanti aree terapeutiche tra cui cardiologia, gastroenterologia, pneumologia, malattie infettive, diabetologia, infiammazione e analgesia. La produzione farmaceutica, invece, è realizzata nei 17 stabilimenti produttivi del Gruppo, in Italia e all'estero, dove sono prodotte e distribuite nei cinque continenti oltre 581 milioni di confezioni l'anno. Con la sua produzione farmaceutica Menarini contribuisce, in modo continuo e con standard di qualità elevatissimi, alla salute dei pazienti di tutto il mondo.

