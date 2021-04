Samba TV annuncia una partnership con PubMatic per offrire funzionalità di targeting dell’audience televisiva nel programmatic advertising omniscreen

La partnership servirà gli inserzionisti in quattro dei più grandi mercati pubblicitari europei

MILANO, Italy, April 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Samba TV, fornitore leader di pubblicità e analisi omniscreen, annuncia una partnership multi-mercato con PubMatic (Nasdaq: PUBM), piattaforma sell-side che offre risultati di qualità per il digital advertising. La grande quantità di dati di prima parte della Connected TV di Samba TV verrà integrata nella piattaforma pubblicitaria di PubMatic per fornire ai media buyer avanzate funzionalità di targeting omniscreen in quattro dei maggiori mercati pubblicitari europei: Regno Unito, Germania, Italia e Francia.

La combinazione dei dati televisivi di prima parte di Samba TV con le avanzate funzionalità di programmatic targeting di PubMatic offre agli inserzionisti europei la possibilità di raggiungere le audience sulla base della loro modalità di fruizione dei contenuti TV e aumentare il reach targettizzando gli spettatori non esposti alla pubblicità televisiva lineare. Questa nuova offerta è uno strumento a vantaggio degli inserzionisti che puntano a ottimizzare il reach e la frequency attraverso un’unica soluzione multi-mercato. Inoltre, gli advertiser saranno in grado di deduplicare i dati sull’esposizione degli annunci nei canali lineari, della Connected TV e digitali.

“I brand globali necessitano di una soluzione scalabile di tipo programmatic per amplificare la pubblicità televisiva raggiungendo un pubblico oggi difficile da identificare a causa dell’elevato numero di dispositivi utilizzati per guardare i video”, dichiara il co-fondatore e CEO di Samba TV Ashwin Navin. “Questa partnership tra Samba TV e PubMatic offre agli inserzionisti europei l’opportunità di raggiungere efficacemente tutto il pubblico televisivo e digitale su larga scala con l’affidabilità che i nostri dati TV di prima parte assicurano”.

“I consumatori interagiscono con i contenuti attraverso una varietà di dispositivi, quindi la vera addressability richiede una portata omnichannel”, aggiunge Emma Newman, Chief Revenue Officer, EMEA di PubMatic. “Siamo entusiasti di collaborare con Samba TV per esporre i loro dati lineari e OTT ai nostri clienti. Mirando a questi segmenti di alto valore attraverso l’inventory digitale premium di PubMatic, gli acquirenti possono offrire esperienze pubblicitarie pertinenti su scala, favorendo un ritorno sulla spesa pubblicitaria”.

“Combinando le audience proprietarie di Samba TV con la scala e la qualità dell’inventory di PubMatic, i nostri clienti europei ora possono sfruttare il targeting completo del pubblico televisivo, essenziale per il loro playbook omniscreen”, conclude David Barker, SVP Global Commercial Partnerships di Samba TV. “I brand globali necessitano di soluzioni globali. Adesso i nostri clienti europei sono in grado di ottimizzare significativamente il reach e la frequency delle audience nei quattro maggiori mercati pubblicitari europei”.

PubMaticPubMatic assicura un elevato livello di fatturato agli editori. La piattaforma consente a questi ultimi e a sviluppatori di applicazioni indipendenti di massimizzare la monetizzazione dell’ADV digitale, permettendo, nel contempo, agli inserzionisti di incrementare il ROI grazie al raggiungimento e al coinvolgimento della propria audience di riferimento in ambienti premium e sicuri per il brand su molteplici dispositivi e formati. Dal 2006, PubMatic ha creato un'infrastruttura efficiente e globale ed è innovatrice nel programmatic. Con sede a Redwood City, California, l’azienda vanta 14 uffici e 9 data center in tutto il mondo.

Samba TVSamba TV abilita l’esperienza televisiva di nuova generazione alimentata dai suoi dati di prima parte, aiutando gli spettatori ad impegnarsi con i media rilevanti e consentendo ai responsabili marketing dei marchi di quantificare tale impegno. Le intuizioni di Samba TV sono costruite su una delle fonti più complete di dati di spettatori in tempo reale su broadcast, cavo, over-the-top e media digitali. Inventato nel 2011, l’ACR di Samba TV è integrato a livello di chipset in 24 delle principali marche di Smart TV a livello globale (il maggior numero nel settore) analizzando il contenuto sullo schermo in tempo reale, indipendentemente dalla fonte. Samba TV fornisce dati di audience imparziali e completi, indirizzabili attraverso più di un miliardo di dispositivi in tutto il mondo. I marchi leader nel mondo sfruttano Samba TV per quantificare gli investimenti nei media e amplificarli attraverso tutti gli schermi che utilizziamo per guardare i video. Per maggiori informazioni, visitate www.samba.tv.

