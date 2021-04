Fondazione Human Technopole e Associazione Civita organizzano SCIENZA E CULTURA PER IL RILANCIO DEL PAESE

(Roma, 6 aprile 2021) - evento visibile in diretta Facebook

Roma, 06.04.2021 – Il prossimo 13 aprile alle ore 10:00 Fondazione Human Technopole e Associazione Civita organizzano un momento di confronto e dibattito tra esponenti del mondo della ricerca, della cultura, della politica e dell’industria per riflettere sul potenziale di scienza e cultura per il rilancio dell’economia del Paese, in vista della presentazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L’evento virtuale sarà trasmesso in diretta in contemporanea sulla pagina Facebook della Fondazione Human Technopole e sulla pagina Facebook di Associazione Civita.

L’incontro è il primo di una serie di iniziative congiunte tra Fondazione Human Technopole, il nuovo istituto di ricerca per le scienze della vita e Associazione Civita impegnata dal 1988 nella promozione del dialogo fra il mondo dell’economia e il settore culturale, a seguito della firma di un protocollo d’intesa siglato a fine 2020 per la realizzazione di attività di promozione della cultura scientifica e di divulgazione della conoscenza.

La crisi pandemica provocata dal COVID-19 ha avuto un impatto drammatico sull’economia italiana, che guarda oggi con grandi aspettative al Programma Next Generation EU per ripartire. Che ruolo possono avere cultura e ricerca scientifica nel promuovere il rilancio dell’economia italiana? Il PNRR può rappresentare l’occasione per ricominciare ad investire in questi settori mettendoli al centro della rinascita del nostro Paese?

Ne discuteranno Simonetta Giordani Segretario Generale dell’Associazione Civita, Anna Ascani Sottosegretaria del Ministero dello Sviluppo Economico, Marco Simoni Presidente della Fondazione Human Technopole, Innocenzo Cipolletta Presidente Confindustria Cultura Italia, Massimo Osanna Direttore Generale Musei MiC, Pasquale Frega Country President e Amministratore delegato di Novartis. Modera il dibattito Paolo Conti, giornalista e editorialista del Corriere della Sera.

Per seguire la diretta Facebook: https://fb.me/e/54Ng2IKnA

Per ulteriori informazioni:

Ufficio stampa Associazione Civita

Véronique Haupt, tel. +39.06/692050354, mob. +39.348/9420670, e-mail haupt@civita.it

RELAZIONI CON I MEDIA HUMAN TECHNOPOLE – PRESS@FHT.ORG

SEC NEWGATE – VIA FERRANTE APORTI 8, MILANO

Laura Arghittu - cell. 335 485106 – arghittu@secrp.com

Federico Ferrari – cell. 347 645873 – ferrari@secrp.com

Anna Laura De Carlo – cell. 348 792 7195 –decarlo@secrp.com