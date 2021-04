SNAI – Serie A: Juve-Napoli, prevale l'«1» Inter-Sassuolo, la “decima” nerazzurra a 1,35

(6 aprile 2021) -

Bianconeri favoriti nello spareggio Champions, malgrado gli azzurri vengano da quattro vittorie di fila. Sono nove invece i successi consecutivi dell'Inter, che a San Siro con il Sassuolo può ipotecare lo scudetto.

Milano, 6 aprile 2021 – Il pareggio nel derby ha fatto crollare ulteriormente le speranze di una rimonta scudetto: ora l'obiettivo primario della Juventus diventa un posto in zona Champions, che a termini di classifica è tutt'altro che al sicuro. Il recupero di domani con il Napoli, che con il filotto di quattro vittorie consecutive ha raggiunto i bianconeri, rappresenta una sorta di spareggio anticipato, a cui gli uomini di Pirlo si presentano comunque da favoriti. La vittoria casalinga della Juve è infatti offerta dagli analisti SNAI a 2,00, quota nettamente più bassa rispetto al «2» partenopeo, dato a 3,70. Il pareggio, che in campionato tra le due squadre manca da sette partite (finite con 4 successi della Juve e 3 del Napoli) si gioca a 3,55. Il Napoli va in gol con tanti uomini, la Juve è legata soprattutto agli estri di Ronaldo: in ogni caso, il rilevante peso offensivo delle due squadre rende abbordabile molto più abbordabile l'Over (1,67) rispetto all'Under (2,10). Anche il Goal è nettamente avanti a 1,55 sul No Goal a 2,30, altro indizio che fa pensare ad una gara ricca di reti. Quattro delle ultime cinque marcature della Juventus portano la firma di Cristiano Ronaldo, sicuramente il più atteso dell'incontro: un gol del portoghese si gioca a 2,00.

Inter in fuga - Dal 2007 l'Inter non arrivava a nove vittorie consecutive. Quell'anno la serie arrivò fino a 17, un record difficile da eguagliare. Il filotto attuale, in ogni caso, sembra destinato a prolungarsi, a giudicare dal pronostico SNAI sul recupero di domani a San Siro. Nella sfida con il Sassuolo gli uomini di Conte vedono la decima vittoria consecutiva, che li porterebbe a +11 dal Milan, a 1,35. Il «2» ha il sapore dell'impresa per i neroverdi e si gioca a 8,00, mentre il pari paga 5,25. L'attacco dell'Inter non ha brillato contro il Bologna ma è pur sempre il secondo più prolifico del campionato dopo quello dell'Atalanta (con una partita in meno). L'Over di conseguenza è proposto a 1,45 mentre l'Under si gioca a 2,60. Dopo aver raggiunto quota 20 reti per la seconda stagione consecutiva, Romelu Lukaku punta l'attuale capocannoniere Ronaldo, che ha quattro gol di vantaggio. Il belga in rete contro gli emiliani è dato a bassa quota, 1,65.

