Bolton Group aderisce al Global Compact delle Nazioni Unite

(6 aprile2021) -

Il Gruppo si impegna ad aderire e promuovere i principi dell’ONU per dare il proprio contributo a una delle più prestigiose iniziative a livello globale per la sostenibilità del business

Milano, 6 aprile 2021 – Bolton Group, impresa familiare multinazionale italiana attiva nel settore dei beni di largo consumo, nota per il suo impegno sulla sostenibilità e per le sue marche, tra le quali Rio Mare, Simmenthal, Borotalco, Neutro Roberts, Omino Bianco, UHU, Collistar, annuncia di aver aderito al Global Compact delle Nazioni Unite, l’iniziativa strategica di cittadinanza d’impresa più ampia al mondo.

Bolton Group è orgogliosa di unirsi alle migliaia di aziende che, a livello globale, si sono impegnate a trasformare il proprio modello d’impresa adottando politiche sostenibili e di responsabilità sociale. Il Global Compact incoraggia le aziende di tutto il mondo a condividere, sostenere e applicare nella propria sfera di influenza dieci principi fondamentali relativi ai diritti umani, agli standard lavorativi, alla tutela dell'ambiente e alla lotta alla corruzione e promuove iniziative a supporto degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU. Lanciato nel 2000, il Global Compact delle Nazioni Unite oggi conta oltre 12.000 aziende provenienti da 160 paesi nel mondo e ha dato vita a una nuova realtà di collaborazione mondiale.

“La nostra adesione al Global Compact delle Nazioni Unite è una tappa importante di un percorso di apertura a tutti gli attori che possono contribuire allo sviluppo sostenibile del nostro modello di impresa. Siamo determinati a fare sempre di più, insieme alle nostre persone e insieme ai nostri partner che condividono questo approccio. In un mondo sempre più interconnesso, le iniziative globali sono essenziali per garantire risultati concreti verso la sostenibilità. Occorre una politica comune, unita e forte per trasformare le strategie di sviluppo in un futuro più sostenibile. Sono fiduciosa che l’adesione al Global Compact sia decisiva per consentirci con la nostra impresa di contribuire a tale cambiamento.” dichiara Marina Nissim, Executive Chairwoman di Bolton Group.

L'adesione di Bolton Group al Global Compact fa parte integrante della strategia di sviluppo sostenibile del Gruppo che lavora su questi temi attraverso il proprio piano di sostenibilità “We Care”. “Le nostre aziende, i nostri prodotti e le nostre persone possono influenzare il mondo che lasceremo alle generazioni future.”, dichiara Giuseppe Morici, CEO di Bolton Group. “Ci riconosciamo pienamente nei 10 principi fondamentale del Global Compact e da diversi anni collaboriamo in questi ambiti con ONG, istituzioni globali, innovatori quali ISSF, WWF e più recentemente Oxfam.”, conclude Morici.

Sono già molti i traguardi raggiunti dal Gruppo nel proprio percorso di sostenibilità: circa il 70% del tonno proviene da approvvigionamento responsabile, il 52% dell’utilizzo di materie prime e packaging risponde a criteri di circolarità, il 96% dei rifiuti viene riciclato o recuperato e il 76% dell’energia elettrica proviene da fonti rinnovabili. Sul piano sociale sono stati supportati oltre 25.000 studenti in Italia tramite il progetto “We Care For Child Education”, in collaborazione con Save the Children e oltre 2,5 milioni di persone hanno beneficiato dei prodotti a marchio grazie al Banco Alimentare.

BOLTON GROUP

Bolton Group è un’impresa multinazionale familiare italiana che da oltre 70 anni produce e distribuisce un’ampia gamma di beni di largo consumo innovativi, sostenibili e di alta qualità. Il suo portafoglio, composto da brand tra i più diffusi nelle categorie Alimentari, Cura della casa, Adesivi, Cura del corpo e Cosmetica, vanta più di 50 marche di successo che tutti i giorni entrano nelle case di 100 milioni di famiglie, in 150 Paesi nel mondo. Presente con le sue linee di prodotto nella grande distribuzione, nelle profumerie, nelle farmacie e nei negozi specializzati Bolton Group sviluppa un fatturato di 2,8 miliardi di euro.

Il Gruppo si avvale del contributo di 11.000 persone, in 59 uffici, 16 stabilimenti, 7 laboratori di Ricerca & Sviluppo e 17 navi da pesca nel mondo, per realizzare prodotti di qualità attraverso processi produttivi sostenibili e a ridotto impatto ambientale.

http://www.boltongroup.net/it-it/homepage

Per ulteriori informazioni

MSL – Ufficio stampa Bolton Group

Barbara Rivolta

Mob. 348 3666549

@ barbara.rivolta@mslgroup.com