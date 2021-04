Luca Borsani e Lucio Mariani, Patto Di Famiglia: il Bestseller su come avviare un passaggio generazionale senza problemi

(Milano 2 aprile 2021) - Milano, 02.04.2021 – Secondo i dati dell’Osservatorio AUB, in Italia la percentuale di aziende a conduzione familiare con un fatturato superiore ai 20 milioni di euro ha raggiunto quota 65%. Un dato ancor più interessante è quello che mostra che circa un terzo di queste presenta ultra-settantenni alla guida aziendale.

Per tutti quegli imprenditori che desiderano saperne di più su come avviare un passaggio generazionale senza problemi, esce oggi il libro di Luca Borsani e Lucio Mariani “PATTO DI FAMIGLIA. Come Avviare Un Passaggio Generazionale Senza Problemi, Risparmiando Tasse e Mantenendo Il Controllo Della Tua Azienda” (Bruno Editore). Al suo interno, gli autori vanno a condividere con i propri lettori le stesse informazioni che permetteranno loro di procedere alla corretta formulazione di quell’unico atto capace davvero di risolvere una volta per tutte il delicato momento del passaggio generazionale: il Patto Di Famiglia.

“Il nostro libro è una vera e propria guida pratica in grado di rispondere a tutte le domande che un imprenditore si pone al momento del passaggio generazionale dell’azienda di famiglia” afferma Luca Borsani, autore del libro. “Con un linguaggio semplice e preciso spieghiamo quali sono i benefici del Patto Di Famiglia, le strategie migliori da adottare, chi sono i legittimari che devono essere tutelati, i vantaggi che si possono ottenere, le differenze con tutti gli altri strumenti quali donazioni e testamento e infine il risparmio fiscale, tema assai caro agli imprenditori italiani” aggiunge Lucio Mariani, co-autore del libro.

Secondo Borsani e Mariani, il Patto di Famiglia è uno strumento davvero efficace per salvaguardare tanto le sorti della propria azienda quanto quelle familiari. Il motivo è semplice: stiamo parlando dell’unico strumento capace di rendere davvero stabile e duratura la gestione di un’impresa, in quanto dona serenità all’imprenditore e allontana per sempre i rischi di litigi e stalli decisionali in ambito familiare.

“Ogni imprenditore sa bene che prima o poi arriverà il momento di cedere il testimone del proprio business. Quello che però molti non sanno è che il futuro della propria impresa e della propria famiglia sono davvero a portata di mano. Anzi, a portata di Patto Di Famiglia” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Come dimostrano i due autori, attivare il più velocemente possibile questo strumento permette da un lato di assicurarsi la serenità personale e dall’altro la prosperità finanziaria. Ecco spiegato il motivo per cui non c’è davvero motivo per rimandare”.

“Abbiamo conosciuto Bruno Editore grazie al passaparola di amici comuni. Inutile dire che la sua esperienza nella pubblicazione di ebook è stata fondamentale nella scelta di questa casa editrice” conclude Luca Borsani. “Crediamo che il formato digitale sia ormai un alleato imprescindibile per qualsiasi imprenditore che vuole farsi largo nel proprio business. Pertanto, chi meglio del papà degli ebook per il lancio del nostro libro?” ci tiene infine a precisare Lucio Mariani.

Luca Borsani e Lucio Mariani sono nati rispettivamente a Cuggiono (MI) nel 1982 e Milano nel 1967. Avvocato e dottore di ricerca il primo, commercialista il secondo, si sono laureati all’Università Statale e Cattolica di Milano. Luca è docente di organizzazione di impresa, è iscritto al foro degli avvocati di Milano. Lucio è iscritto all’ordine dei commercialisti di Milano. Hanno già collaborato alla scrittura di altri libri editi da Giuffrè e Lupetti editore. Dalla fusione dei loro studi professionali hanno deciso di dedicarsi alle PMI, affrontando delicati temi quali la successione e la gestione del patrimonio dell’imprenditore. Hanno svolto numerosi convegni in tema di passaggio generazionale. Il loro obiettivo è quello di diffondere la cultura di impresa direttamente agli imprenditori. Offrono in questo modo agli imprenditori un approccio integrato legale-fiscale unico in questa materia. Sito web: www.studiomarianiborsani.it

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002, con la Bruno Editore, la casa editrice fondata da lui e daViviana Grunert, Direttrice del magazine di Home Styling Vivi a Fiori. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 600 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it

