Child Porn Detected, la piattaforma di Eliminalia contro la pedopornografia

(2 Aprile 2021) - Il gruppo spagnolo attivo nella web reputation mette a disposizione tecnologie e risorse umane per combattere la piaga degli abusi sui minori in rete.

Eliminalia contro la pedopornografia infantile. Il gruppo spagnolo fondato e guidato da Dìdac Sanchez e specializzato in web reputation e tutela del diritto all’oblio, ha predisposto una piattaforma ad hoc, in supporto delle forze dell’ordine e delle istituzioni pubbliche contro la piaga della pedopornografia.

Child Porn Detected – questo il nome della piattaforma – è un network di strumenti e servizi tecnologici messi a disposizione dei Governi e degli organi di sicurezza. L’azienda si avvale del contributo di un team di professionisti che per anni hanno lavorato nell’intelligence e nelle forze dell’ordine, combattendo ogni tipo di crimine informatico.

“Si tratta di operazioni complesse che uniscono risorse umane ben preparate a strumenti informatici interni sviluppati ad hoc – spiega Dìdac Sanchez – Intuizione, capacità di prevedere situazioni a rischio e interventi specifici sui sociali e sui provider, sono le armi che Chil Porn Detected utilizza per stanare e colpire la pedofilia sulla rete”. La pornografia infantile è un problema di dimensioni internazionali, che è divenuto sempre più pervasivo con l'avvento delle nuove tecnologie.

I dati sono allarmanti: secondo l’OMS, ogni anno 200 milioni di bambini subiscono abusi sessuali. Ed è sempre più frequente che l’abuso si svolga online o venga acquisito e distribuito illegalmente. Dall’ultimo report della Internet Watch Foundation (IWF), emerge che quasi nove siti noti su 10 (89%) contenenti materiale pedopornografico sono ospitati in Europa, seguita dal Nord America, che nel 2019 ha ospitato il 9% di tutti i siti noti per abusi sessuali su minori. Il 39% delle vittime ha meno di 10 anni, il 55% ha tra 11 e 13 anni ed il 5% tra i 14 e i 15 anni.

La piattaforma Chil Porn Detected, attraverso software interni, rileva il contenuto dei siti sospetti, invia notifiche e rapporti alle autorità di polizia, salvando temporaneamente una copia legale del contenuto rilevato. Il sistema cerca poi l’IP per geolocalizzare la fonte principale e lo aggiunge ad una black list già predisposta e che consente di fare una mappa di tutti i contenuti pedopornografici acquisiti. Completato il tracciamento informatico, si avviano le indagini sulle persone che gestiscono i siti. Il materiale scoperto dalla piattaforma viene cancellato e distrutto, una volta acquisite le prove e trasmesse agli organi di sicurezza, in modo che non rimanga traccia dei contenuti illegali.

“La pedopornografia è il lato oscuro di Internet – afferma Sanchez - Una coltre di opacità e dissimulazione copre questi crimini. La tecnologia innovativa di Eliminalia e il know how ormai consolidato ci ha permesso di decodificare e far uscire allo scoperto gli abusi più terribili che si possano immaginare: quelli commessi sui bambini in ogni parte del mondo”.

Sito web: www.eliminalia.com

Mail: italy@eliminalia.com