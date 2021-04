IFG festeggia il suo ventesimo anniversario

L'innovatore di fama mondiale dell'uva da tavola celebra due decenni di progressi nel settore del fruit-breeding di alto profilo

BAKERSFIELD, California, April 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- IFG, la principale società mondiale di miglioramento genetico e concessione di licenze nel campo della frutticoltura, famosa per aver inventato le uve Cotton Candy™ e Sweet Globe™, ha raggiunto un traguardo entusiasmante: quest'anno spegnerà la sua ventesima candelina. IFG è rinomata in tutto il mondo per i suoi programmi innovativi di coltivazione e selezione delle piante da frutto, che hanno cambiato radicalmente il modo in cui consumatori e rivenditori concepiscono e gustano l'uva e altri frutti. Inoltre, grazie all'offerta unica di varietà dal gusto ottimizzato e alle licenze concesse a livello globale per la proprietà intellettuale, in soli 20 anni IFG ha trasformato il settore del fruit-breeding.

Oggi IFG vanta 45 varietà brevettate di uve e ciliegie dolci e la sua rete di coltivatori autorizzati è presente in tutto il mondo con 1.344 licenziatari in 15 paesi. Anche l'organico dell'azienda è cresciuto e include oggi 55 dipendenti a livello globale.

"In IFG abbiamo tre risorse principali: i nostri marchi, le nostre varietà e i nostri collaboratori", ha dichiarato Andy Higgins, CEO di IFG. "Senza queste ricchezze, non saremmo l'azienda che siamo oggi. In qualità di organizzazione che dispone della proprietà intellettuale, ci impegniamo a proteggere i nostri marchi commerciali e le nostre varietà e, naturalmente, a incentivare il successo dei nostri dipendenti, e siamo orgogliosi degli enormi progressi compiuti negli anni nel campo del miglioramento genetico della frutta. Il nostro team di talento ha lavorato senza sosta per realizzare questa ambiziosa visione e i risultati ottenuti sono molto gratificanti".

IFG è stata fondata nel 2001 da alcuni dei più illustri esponenti dell'industria californiana dell'uva: da Jack Pandol di Grapery alla famiglia Stoller di Sunridge Nurseries Inc. fino al celebre orticoltore e selezionatore Dott. David Cain. È proprio sotto l'egida del Dott. Cain, da poco in pensione, che IFG ha trascorso gli ultimi 20 anni a creare uve da tavola e varietà di ciliegie dolci in grado di soddisfare anche le richieste dei coltivatori e consumatori più esigenti, formando col tempo un team di professionisti impegnati a tutelare i clienti dell'azienda in tutto il mondo.

"Abbiamo raggiunto grandi traguardi nei nostri primi 20 anni di storia e guardiamo con entusiasmo al futuro, dato che IFG è ben posizionata per continuare a far progredire e prosperare il settore", ha continuato Higgins. "Ci impegniamo e facciamo del nostro meglio. Il Dott. Chris Owens, il nostro massimo esperto di incroci di piante, sta introducendo tecnologie innovative e più avanzate per creare selezioni sempre più interessanti ed entusiasmanti. Abbiamo ancora molto in serbo perché il nostro obiettivo è affermarci come leader di settore, pur rimanendo fedeli alla mission aziendale. Negli ultimi anni abbiamo gettato basi solide per accrescere il successo futuro".

IFGFondata nel 2001 a Bakersfield, in California, IFG è una delle principali aziende al mondo dedita al miglioramento genetico delle piante da frutto ai massimi livelli. I suoi selezionatori, il Dott. David Cain e il Dott. Chris Owens, si occupano di sviluppare nuove varietà di uve da tavola e ciliegie, brevettate e concesse in licenza a coltivatori e distributori in tutto il mondo. Attualmente IFG ha licenziatari in 15 paesi e la sua frutta è venduta attivamente in più di 30 nazioni.

