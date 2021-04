Asomi Accademia di Osteopatia e Insuperabili Onlus: insieme per uno sport inclusivo

(1 aprile 2021) - 1 aprile 2021. Asomi Accademia di Osteopatia https://www.accademia-osteopatia.com e Insuperabili Onlus insieme per rendere lo sport sempre più inclusivo. La scuola di Osteopatia Asomi di Torino si distingue da anni per la qualità dell’offerta didattica e per le professionalità che accompagnano i ragazzi nel loro percorso. I corsi di studio erogati dalla scuola di osteopatia prevedono l’apprendimento delle diverse aree dell’osteopatia, attraverso l’adozione di metodi d’insegnamento moderni ed efficaci. Un’eccellenza nel suo ambito che si allea con un’altra eccellenza per creare una sinergia unica. Asomi, infatti, ha da sempre tra le proprie priorità quella di mettere a disposizioni dei propri studenti e collaboratori partnership di valore capaci di fare crescere le loro competenze e futura professionalità. Allo stesso tempo l’Accademia è attenta a riconoscere progetti di grande valore anche sotto l’aspetto sociale oltre che scientifico. Per questo motivo ha strutturato una nuova e importante partnership con gli Insuperabili Onlus, una realtà di grande qualità e rilievo nazionale. La Onlus nasce infatti per poter permettere a quasi mille ragazzi e ragazze con disabilità cognitiva e motoria di svolgere l’attività sportiva, nello specifico quella calcistica ad ogni livello, incluso quello agonistico di più alto profilo. Attraverso il calcio l’associazione non profit mira a garantire la crescita e l’integrazione di ragazzi con disabilità all’interno della società, individuando in questo sport uno strumento di socializzazione e integrazione che con il divertimento e l’allenamento può portare miglioramenti al livello di salute psico-fisica, alla soddisfazione personale e più in generale alla qualità della vita del singolo atleta. Il concetto sui cui puntano i fondatori e i collaboratori degli Insuperabili è la volontà di promuovere un cambio culturale che capovolga la percezione della disabilità solo come debolezza e che porta tristemente a fenomeni di isolamento e scarsa integrazione.

Partendo da qui è stata sviluppata una efficace metodologia che mira a raggiungere l’obiettivo. “Crediamo nella disabilità che diventa abilità, nella risorsa che colma il limite, nella diversità che diventa ricchezza e nella completa integrazione sociale della persona”, spiega Davide Leonardi, presidente e uno dei primi fondatori della Onlus. Per questo Asomi, che si occupa di sport a tutti i livelli da oltre un decennio, ha deciso di stringere una nuova collaborazione che amplifica ancora di più il proprio impegno in un’area dell’attività sportiva, quella adattata, che costituisce una grande sfida che l’Accademia di Osteopatia supporterà con tutte le proprie risorse. Un traguardo da raggiungere insieme anche perché l’Accademia di Osteopatia ha l’ambizione di offrire un corso di studi completo, che affianca a un indispensabile apprendimento teorico tante ore di pratica e tirocinio, fondamentali per supportare ogni studente verso il raggiungimento di una professionalità a 360 gradi ed efficace. E fin dalla sua nascita ha sempre prestato molta attenzione ai valori sociali che sono imprescindibili per una buona formazione. Inoltre i corsi di studio erogati dalla scuola di osteopatia a Torino prevedono l’apprendimento delle diverse aree dell’osteopatia, attraverso l’adozione di metodi all’avanguardia e, per valorizzare al massimo il tempo dedicato allo studio di questa disciplina, è stata scelta come sede della scuola la prestigiosa struttura del PalaAlpitour, vicino ad un ampio parco verde ma a pochi minuti dal centro del capoluogo piemontese https://www.accademia-osteopatia.com/accademia-osteopatia-asomi-open-campus. Un luogo bello, ma soprattutto ricco di strumenti e attrezzature di ultima generazione.

Gli Insuperabili Onlus ha tra i propri supporters grandi top player, come Giorgio Chiellini che è protagonista di molte attività benefiche e di charity essenziali allo sviluppo di questa realtà. Oltre al difensore della Nazionale e della Juventus, la “squadra” degli Insuperabili conta altre 45 adesioni di giocatori o ex giocatori importanti tra cui anche Gianluigi Buffon e Fabio Cannavaro. La Onlus, attraverso un lavoro incessante, è riuscita ad aprire diciassette club a livello nazionale, con una presenza in quasi tutte le regioni, da Torino a Siracusa, che cresceranno ancora. L’auspicio è che superino i confini nazionali.

Le attività che verranno sviluppate da Asomi Accademia di Osteopatia https://www.accademia-osteopatia.com/accademia-osteopatia-asomi-open-campus con gli Insuperabili saranno molteplici e includeranno attività sul campo, un percorso di formazione per i coach e alcuni studi multicentrici che vedranno la collaborazione di diversi atenei italiani e produrranno lavori scientifici rilevanti in cui saranno coinvolti anche gli studenti dell’Accademia. Un importante aiuto anche per gli studenti che vorranno mettersi al servizio degli altri con attività dall’alto valore sociale. Asomi, infatti, è una solida realtà in ambito formativo italiano e internazionale. Il corpo docente è composto da professionisti dotati di esperienza e alto profilo formativo tra i quali Osteopati, Medici specialisti, Ricercatori Universitari e altri professionisti sanitari. Un team affiancato da un numero importante di Tutor e Assistenti che supportano gli studenti durante le fasi di formazione e sono a loro disposizione per ogni necessità di approfondimento. Una scelta importante per essere prima linea per rendere i propri studenti dei veri professionisti nel campo dell’osteopatia.

