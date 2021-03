realme 8 Pro, lo smartphone realme con fotocamera da 108 MP, disponibile a partire da 279 euro

(31 marzo 2021) -

● realme 8 Pro è acquistabile presso Unieuro, Expert, Trony ed Euronics, oltre che su Amazon e realme.com/it

● Watch S Pro e Buds Air 2 sono in vendita su Amazon e sul sito ufficiale di realme

Milano, 31 marzo 2021 — L’attesa è finita. Terminata la fase di preordine, realme, il brand di smartphone in più rapida crescita al mondo, annuncia che da oggi realme 8 Pro nella configurazione 8 GB + 128 GB è ufficialmente disponibile all’acquisto a partire da 299 euro presso Unieuro, Expert, Trony, Euronics, oltre che su Amazon e realme.com/it, mentre la versione 6 GB + 128 GB è in vendita in esclusiva suAmazon a 279 euro.

Tre i colori disponibili: Infinite Blue e Infinite Black, dal design ispirato al cielo tempestato di stelle, e Punk Black, dal look più classico.

A una settimana dall’evento di presentazione in live streaming, che aveva dato il via alle prevendite del nuovo dispositivo, realme 8 Pro ha raggiunto la top 3 delle novità più interessanti di Amazon nella categoria Cellulari e smartphone.

A catalizzare l’attenzione è in primis l’innovativa fotocamera quadrupla con sensore principale da 108MP, corredata da funzionalità fotografiche uniche per il segmento mobile. Dotato di un nuovo algoritmo per la fotografia tilt-shift, realme 8 Pro, infatti, è il primo smartphone al mondo in grado di realizzare video tilt-shift in time-lapse, per ricreare il sorprendente “effetto miniatura” finora ottenibile solo con obiettivi appositi. Questo non è l’unico primato di 8 Pro, la cui modalità Starry viene applicata ai video time-lapse, rendendo per la prima volta possibile ottenere spettacolari filmati time-lapse dei cieli stellati solo servendosi di uno smartphone e di un treppiede, senza l’aiuto di software di editing e apparecchiature professionali.

Il comparto fotografico di realme 8 Pro - il cui sensore principale (Samsung HM2 da 108 MP, con risoluzione massima di 12.000×9.000) è accompagnato da una lente ultra-grandangolare da 8MP, un sensore B/N e uno per le macro, entrambi da 2MP - vanta anche la tecnologia In-sensor Zoom, che consente di non perdere nitidezza nemmeno quando si zooma.

La fotocamera frontale da 16MP si trova inserita nel display Super AMOLED da 6,4 pollici, caratterizzato da una luminosità massima di 1.000 nit, dal lettore di impronte integrato e da frequenza di campionamento del tocco pari a 180Hz, che si traduce in estrema reattività.

Infinitamente sottile e leggero (176 grammi x 8,1 mm di spessore), lo smartphone vanta prestazioni “da vero pro”. Grazie alla ricarica SuperDart da 50W, la grande batteria da 4.500 mAh può passare da 0 a 50% in soli 17 minuti; inoltre, il 5% di autonomia può durare anche 32 ore in standby. Per giocare senza preoccupazioni, oltre alla ricarica SuperDart, 8 Pro si affida a Qualcomm Snapdragon 720G, processore octa-core a 8nm dai consumi ridotti e dalla fluidità assicurata, oltre alle numerose funzionalità della nuova realme UI 2.0, tra cui il nuovo Spazio Gioco, che permette, ad esempio, di bloccare notifiche e chiamate in entrata per non essere disturbati.

Non mancano all’appello la certificazione Hi-Res Audio, il sensore NFC, il Bluetooth 5.0 e tre slot per le schede, con la possibilità di espandere la memoria fino a 256 GB.

realme 8 Pro nella configurazione 6 GB + 128 GB è in vendita in esclusiva su Amazon a 279 euro.

La versione 8 GB + 128 GB è disponibile a partire da 299 euro presso Unieuro, Expert, Trony, Euronics, su Amazon e realme.com/it.

Watch S Pro e Buds Air 2 disponibili su Amazon e sul sito di realme

Oggi prendono ufficialmente il via anche le vendite delle ultime novità AIoT firmate realme e presentate il 24 marzo scorso insieme a 8 Pro. Lo smartwatch premium Watch S Pro con cinturino nero in silicone è disponibile su Amazon e realme.com/it a 129,99 euro, mentre sugli stessi e-shop gli auricolari smart Buds Air 2 sono acquistabili a 49,99 euro nei colori Closer White e Closer Black.

Il nuovo orologio intelligente di realme combina eleganza, praticità e prestazioni. Watch S Pro è infatti caratterizzato da una cassa in acciaio inossidabile SUS316L, GPS ad alta precisione integrato, batteria a 420 mAh che può arrivare a 14 giorni di autonomia e touchscreen AMOLED da 3,5cm (1.39") con funzione Always-on Display, che consente agli utenti di visualizzare le informazioni sull’ora in ogni momento.

Watch S Pro, inoltre, è dotato di cardiofrequenzimetro in grado di rilevare la frequenza cardiaca ogni cinque minuti e di segnalare all’utente valori al di fuori della norma. Lo smartwatch è anche in grado di monitorare il livello di ossigeno nel sangue, oltre a 15 diversi sport, compreso il nuoto: il grado di impermeabilità è pari a 5ATM. Grazie allo smartwatch è possibile anche controllare a distanza la riproduzione musicale sul telefono, rifiutare chiamate e consultare le notifiche del proprio smartphone, oltre a sincronizzare e visualizzare, tramite la smart app realme Link, i dati sul proprio stato di salute.

Con un peso di soli 4,1 grammi per auricolare (meno di un foglio A4), realme Buds Air 2 sono estremamente confortevoli, oltre che altamente performanti. I nuovi auricolari smart supportano infatti la cancellazione attiva del rumore (ANC) fino a 25dB. Filtrando la maggior parte dei rumori a bassa frequenza, permettono di immergersi nella musica o concentrarsi sul lavoro senza essere disturbati. Inoltre, l’esclusivo R2 Chip assicura una migliore efficienza energetica, connessioni più stabili e un’elevata qualità delle chiamate, garantita anche dal doppio microfono e dall’algoritmo per la cancellazione del rumore ambientale. Per sentire le conversazioni attorno a sé, basta attivare la modalità Trasparenza, che permette di parlare con chi si ha vicino senza doversi togliere gli auricolari.

Un’esperienza musicale immersiva e appagante è assicurata dalla presenza di un diaframma in DLC (diamond-like carbon), di solito presente solo in auricolari di fascia alta, e dalla tecnologia di ottimizzazione dei bassi Bass Boost +.

Grazie all’eccellente autonomia, che raggiunge le 25 ore di riproduzione, e al grado di impermeabilità IPX5, Buds Air 2 possono essere utilizzate per tutto il giorno, anche quando ci si allena. Inoltre, la bassa latenza di soli 88ms nella modalità Gioco riduce il rischio di lag, assicurando un’esperienza di gaming fluida e piacevole. Tramite l’app realme Link, Buds Air 2 sono altamente personalizzabili, dalla scelta dei controlli touch all’attivazione delle diverse funzionalità offerte, compresa la cancellazione attiva del rumore.

