Canvas SEO per Store Manager s’aggiunge agli strumenti di Fattoretto Agency

(Milano 31 marzo 2021) - Milano, 31 Marzo 2021. È solo proseguendo lungo la strada del perfezionamento che vengono ta-gliati nuovi traguardi. Ecco perché Fattoretto Agency, agenzia digitale specializzata in SEO per eCommerce e Digital PR, ha introdotto un nuovo strumento per migliorare l’efficienza gestionale del progetto del cliente: Canvas SEO per Store Manager.

Nelle fasi iniziali di un nuovo progetto diventa essenzialmente inevitabile gestire una gran quanti-tà di materiale. Tanti documenti, digitali e non, che rischiano d’essere perduti. È per fare chiarez-za e dare ordine a ogni aspetto rilevante che è stato introdotto Canvas SEO per Store Manager.

È un modello che permette agli esperti dell’agenzia di tracciare un quadro puntuale, semplice ed evidente dell’iniziativa del cliente. Vengono definiti i punti chiave: da quelli pertinenti il brand (come i valori distintivi e la Business Value Proposition) al team, passando per l’audience (target, mercato di riferimento, ecc.), i competitor, la piattaforma, i canali presidiati, i topic (keyword principali su cui il cliente intende posizionarsi, prodotti stagionali, ampiezza del catalogo, ecc.), gli obiettivi, la Digital PR e il workflow.

Non solo Canvas SEO per Store Manager, gli altri strumenti realizzati da Fattoretto Agency

Ma Canvas SEO per Store Manager non è che uno degli strumenti che Fattoretto Agency ha realiz-zato per interpretare le esigenze del cliente. La digital agency specializzata in SEO per e-commerce approfitta infatti di numerose risorse per il conseguimento di risultati tangibili, come ad esempio Business Intelligence (che con l’analisi dei dati porta a una semplificazione dei pro-cessi decisionali aziendali), Analisi Search Intelligence (soluzioni personalizzate per scoprire e an-ticipare le iniziative di marketing dei concorrenti) e Analisi dei Competitor Online.

Grazie alla pianificazione dei progetti di Digital PR, che s’avvalgono di editori partner selezionati, viene potenziato il valore del brand sia nella prospettiva di Google che dei clienti. Alla base dell’operatività c’è la creazione di progetti di marketing e comunicazione sartoriali, cuciti attorno all’azienda cliente per centrare obiettivi concreti.

Fattoretto Agency è SEMrush Brand Ambassador, 4 Ecom Business Partner, Business Partner Netcomm, Prestashop Agency Partner ed Ecommerce School Ambassador.

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO&Digital PR

https://fattoretto.agency