Slot, roulette, quote partite e poker: perché il gambling ci appassiona tanto

(30 marzo 2021) - Roma, 30 marzo 2021- Amati in tutto il mondo per il divertimento e la fortuna che promettono, i casinò hanno avuto il loro boom nel XX secolo, partendo dagli Stati Uniti, che, dopo anni di proibizionismo, li hanno visti largamente diffondersi a partire da Nevada e New Jersey. Regina dei casino, la roulette è il gioco più popolare del mondo, amatissima anche in Europa, a partire da Francia e Monaco. In USA, invece, impazzano le slot machine e i video poker, diffusi anche in club privati, ristoranti e tabacchi.

Alla base di questo successo, il gambling (o gioco d'azzardo), l’insieme delle scommesse fatte puntando su qualcosa di valore, giocando fra rischio e speranza di guadagno sull'esito (di una partita, di un gioco d’alea o di un evento sportivo incerto): il risultato è sempre determinato dal caso e questo stato di inaspettato genera l'errore di calcolo dello scommettitore che è alla base del funzionamento del gambling e del successo adrenalinico di questo gioco.

In un senso ampio del termine, anche i mercati azionari possono essere considerati una forma di gioco d'azzardo legale, sebbene presupposti e funzioni siano estremamente diversi. Sulla stessa linea, anche l’assicurazione auto è una forma di azzardo, puntando sul non aver mai incidenti.

I risultati delle scommesse

I risultati dei giochi d'azzardo possono essere determinati solo dal caso, come nell'attività puramente casuale di lancio di un paio di dadi, della pallina su una ruota di roulette o di esiti da abilità fisiche (allenamento o abilità in gare atletiche), unite a strategia e possibilità, nel settore delle scommesse sportive.

Sebbene non si possa minimamente agire sul caso, gli scommettitori più preparati sono in grado di controllare altre variabili, in base alle conoscenze sul gioco, alle strategie di punta o alla conoscenza del settore sul quale si scommette. Se, infatti, per esempio, si segue il calcio e si vuole scommettere sull’esito di una partita, è molto più avvantaggiato sulla selezione delle quote uno scommettitore che ha seguito tutto il campionato ed è informato sulla formazione che verrà schierata in campo, sulla preparazione dei singoli giocatori, su infortuni e su match passati. Lo stesso ragionamento vale per il pokerista o lo scommettitore ai cavalli esperto, per cui, in un certo senso, si potrebbe dire che lo “scommettere su gratta e vinci” non richieda particolari abilità, ma il solo fare affidamento sulla nuda e cruda fortuna.

Come giocare responsabilmente online

Interessante, invece, il caso delle slot machine, in cui fortuna e vincite si mixano alla perfezione. Non a caso sono fra i giochi più amati, anche nelle loro versioni online, molto variegate. La slot Book of Ra, una delle più famose slot machine delle sale VLT, è approdata nei casinò online dopo che la sua società produttrice Novomatic l’ha lanciata tramite la Novoline, la sua sezione dedicata al gioco online. È una slot autorizzata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM, un tempo AAMS) e garantisce il gioco nella totale sicurezza. L'ADM, infatti, tutela i giocatori e autorizza le piattaforme nel settore dei Casinò Online solo dopo avere acquisito la documentazione che attesta l'avvenuta certificazione da parte di enti di verifica accreditati.

I migliori giochi online adeguano i loro software al Programma di Gioco Legale e Responsabile “Gioca il Giusto”, con l'obiettivo di costruire un modello di gioco sicuro, equilibrato e incentrato sull'intrattenimento, sul divieto di gioco ai minori e sulla prevenzione dei fenomeni di gioco problematico. Particolare attenzione viene anche data alle forme di pagamento online sulle piattaforme di gioco.

I pagamenti accettati nel gambling

Soprattutto nel gioco online, in passato non erano poche le piattaforme non autorizzate che riuscivano a truffare gli iscritti, non elargendo le vittorie accumulate. Negli anni, le autorità sono intervenute in modo massiccio, chiudendo questi portali e strutturando il sistema di certificazione noto, multando pesantemente i contravventori e educando il giocatore a riconoscere i siti autorizzati per giocare in sicurezza.

Per giocare online, gratis o con soldi veri, le piattaforme richiedono sempre di registrare i propri dati relativi alla possibilità di fare bonifico bancario, affinché si possano depositare e prelevare perdite e vittorie. Sempre in sicurezza, il proprio account di online banking chiede sempre conferma di autorizzazione al trasferimento, così come, poi, le vincite devono essere dichiarate al fisco.

Negli ultimi anni, tuttavia, le piattaforme di gambling si sono adattate e hanno accettato nuove formedi pagamento: oltre ai classici circuiti Maestro, Mastercard, American Express e Banco Posta (in Italia), su molte piattaforme si può giocare registrando un account PayPal o una PostaPay (in Italia). I più moderni permettono di registrare CashCode, eMoneysafe, Neteller, Skrill e di giocare persino in criptovalute come il Bitcoin. Tutti questi sistemi sono molto sicuri e permettono di difendersi dalle truffe, sebbene l’attenzione non possa mai essere abbassata.

