TÜV Rheinland: il Marocco implementa il regolamento sulle importazioni per determinate categorie di prodotti

DUBAI, EAU, 26 marzo 2021 /PRNewswire/ -- Il Ministero dell'industria, del commercio, dell'economia verde e digitale (MICEVN) nel Regno del Marocco ha ulteriormente implementato i requisiti del programma di verifica della conformità (VoC).

Una nuova serie di norme, in vigore dal 17 marzo 2021, è diventata obbligatoria nell'ambito del programma VoC in Marocco. Oltre a consolidare alcune disposizioni precedenti, sono stati introdotti nuovi requisiti nell'elenco dei prodotti regolamentati. Queste informazioni sono in linea con l'Ordine 2911-20 e sono state pubblicate per la prima volta dal MICEVN il 17 dicembre 2020.

Un'ulteriore serie di norme diverrà obbligatoria a partire dal 17 giugno 2021.

"Dato che il Marocco è un mercato di destinazione importante e ricercato, questi aggiornamenti normativi sono fondamentali per garantire l'importazione in Marocco di merci sicure e dalla qualità approvata".

"Il ruolo di TÜV Rheinland come organismo di controllo autorizzato per il sistema VOC marocchino è di verificare che le merci soggette a importazione siano conformi agli standard nazionali definiti dal MICEVN", ha dichiarato Fares Naouri, Senior Vice President, Government Inspections and International Trade di TÜV Rheinland.

"L'aggiunta di norme obbligatorie è in linea con il continuo impegno del MICEVN volto a proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori marocchini", ha aggiunto Fares Naouri.

Il MICEVN ha inoltre aggiornato l'elenco dei prodotti soggetti al programma di ispezione a destino, che ora include calzature, molle a balestra e alcuni tipi di camere d'aria. Per ulteriori informazioni, è possibile scaricare gli elenchi più recenti dal sito web del MICEVN:

Fare clic qui per scaricare l'elenco aggiornato dei prodotti soggetti a ispezione a destinazione

Il certificato di conformità come base per l'importazione dei prodottiTÜV Rheinland, in qualità di organismo di controllo autorizzato, effettua il processo di valutazione della conformità e rilascia i certificati di conformità necessari (CoC). Grazie ai CoC, produttori e rivenditori sono in grado di dimostrare la propria conformità ai requisiti marocchini. Ciò consentirà alle aziende di attuare una strategia go-to-market più rapida e di risparmiare tempo e costi logistici.

Per ulteriori informazioni sul programma VoC marocchino, visitare il nostro sito web link.

