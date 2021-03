Serramenti italiani? Con Domino garanzia 10 anni e sconti 50%

(Torino, 25 Marzo 2021) -

Dall’ultraresina al PVC, dal triplo vetro termico al poliuretano espanso ecologico. Domino propone serramenti, persiane e tapparelle fatti esclusivamente con materiali di prima qualità, per fornire al cliente prodotti in grado di migliorare il tempo trascorso in casa.

La costante spinta alla ricerca e all’innovazione ha consentito all’azienda di affermarsi tra i leader nel panorama nazionale di produzione, vendita e installazione di finestre e tapparelle. A differenza di molti competitor, infatti, Domino realizza ogni prodotto presente nel catalogo e si rivolge direttamente all’acquirente.

L’assenza di intermediazioni consente il mantenimento di prezzi competitivi e un’assistenza clienti puntuale e professionale in ogni fase dell’acquisto: dalla selezione al post-vendita. In particolare, oltre alla consulenza, sono offerti servizi di riparazione e manutenzione programmata o straordinaria.

La proposta di Domino è composta da finestre in ultraresina,infissi in PVC e in alluminio/legno, infissi PVC antirumore, serramenti antirumore, zanzariere antipolline,tapparelle avvolgibili, persiane coibentate,tapparelle coibentate, zanzariere antivento, persiane coibentate alluminio. Tutti articoli espressione di un processo produttivo italiano e coperti da garanzia per 10 anni (15 in alcuni casi).

Per scoprire ogni dettaglio dell’offerta basta visitare www.domino.casa. Nelle varie sezioni sono riportate descrizioni complete, con indicazione delle certificazioni ottenute dai vari articoli (come la Resistenza al vento CLASSE 6 UNI EN 13659 attribuita alle persiane). Il portale è anche il canale per richiedere preventivi gratuiti e bloccare le eccezionali promozioni attivate ogni mese, con sconti anche oltre il 50%.

A convincere le migliaia di clienti che scelgono Domino infissi sono poi la possibilità di personalizzazione, i tempi certi garantiti per consegna e installazione, i finanziamenti a interessi zero (24 mesi), tasso agevolato, con prima rata a 60 giorni. Senza contare che l’azienda solleva l’acquirente dalle implicazioni burocratiche relative all’installazione di serramenti e tapparelle, occupandosi della Pratica Enea.

Cosa aspetti? Visita ora www.domino.casa e richiedi un preventivo gratuito.

