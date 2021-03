Coca-Cola presenta l’innovativo packaging KeelClip™

(Milano, 25 marzo 2021) - Grazie a un investimento di 9 milioni di euro, il nuovo imballaggio in carta consentirà di ridurre del 50% le emissioni di CO2 su queste confezioni. Negli ultimi 10 anni investiti in innovazione con impatto sulla sostenibilità oltre 100 milioni di euro

Coca-Cola introduce sul mercato italiano la tecnologia KeelClip™, un innovativo sistema di imballaggio, in carta FSC proveniente da filiera responsabile e 100% riciclabile, che permette di eliminare completamente l’involucro in plastica dalle confezioni multiple di lattine. Questa tecnologia rappresenta un ulteriore passo verso confezioni sempre più sostenibili e consentirà di ridurre del 50% le emissioni di CO2 su queste confezioni e risparmiare 450 tonnellate di plasticaall’anno(1) .

Il lancio di KeelClip™ in Italia è frutto di un piano industriale da 9 milioni di euro negli stabilimenti di Nogara (VR) e Marcianise (CE) che conferma l’impegno di Coca-Cola per l’ambiente e la centralità del Paese nell’attrarre investimenti strategici. Già oggi tutti i packaging in plastica, vetro e alluminio utilizzati sono riciclabili al 100% e in parte già in materiale riciclato: con questo ulteriore investimento, l’azienda si concentra anche sul cosiddetto packaging secondario, quello non a diretto contatto con il prodotto.

“La sostenibilità è un valore cardine delle nostre scelte aziendali e del modo in cui facciamo impresa” ha dichiarato Manuel Biella, Direttore Supply Chain di Coca-Cola HBC Italia “L’introduzione di KeelClip™, che si aggiunge ai numerosi progetti di innovazione e sostenibilità con investimenti di oltre 100 milioni di euro negli ultimi 10 anni, è un ulteriore passo verso la riduzione dell’impatto delle nostre confezioni per un’economia sempre più circolare”.

KeelClip™ è una delle soluzioni più tecnologicamente avanzate nella gestione delle confezioni multiple: si tratta di un sistema costituito da una parte superiore in carta che si aggancia alle lattine e una centrale che stabilizza la confezione. L’innovativo packaging è presente sulle confezioni delle lattine da 330ml, 150 ml e 500ml regular di Coca-Cola Original Taste, Coca-Cola Zero Zuccheri, Fanta Original e Sprite.

Questa innovazione si inserisce all’interno della strategia di sostenibilità di lungo periodo di Coca-Cola, chiamata World Without Waste, che – tra i vari impegni – comprende l’utilizzo crescente di plastica riciclata nelle confezioni e la riduzione della materia prima negli imballaggi in vetro, alluminio e plastica per un’economia sempre più circolare.

(1) valore dato dalla riduzione di imballaggio secondario in plastica calcolato sulle vendite delle lattine di Coca-Cola, Fanta e Sprite nel 2019.

Coca-Cola HBC Italia

Coca-Cola HBC Italia è il principale produttore e distributore di prodotti a marchio The Coca-Cola Company in Italia. Impiega circa 2.000 dipendenti e opera attraverso 5 stabilimenti: 3 dedicati alla produzione di bevande situati a Nogara (VR), Oricola (AQ), Marcianise (CE) e 2 siti di imbottigliamento di acque minerali, quello di Fonti del Vulture situato a Rionero in Vulture (PZ) e quello di Lurisia a Roccaforte Mondovì (CN), entrambi gestiti da nostre partecipate. Impegnata nel campo della responsabilità sociale d’impresa, Coca-Cola HBC Italia pubblica ogni anno un Rapporto Socio-Ambientale in cui documenta le attività svolte per la comunità, nel mercato, in campo ambientale e sul posto di lavoro. Informazioni dettagliate su Coca-Cola HBC Italia, sulla sua attività e sul suo impegno nel campo della Corporate Social Responsibility sono disponibili sul sito www.lanostraricetta.it. Per maggiori informazioni visita il sito www.coca-colahellenic.it

Coca-Cola Italia

The Coca-Cola Company (NYSE: KO) è una total beverage company che offre ai suoi consumatori oltre 500 brand in più di 200 Paesi. Oltre a Coca-Cola, il nostro portfolio prodotti include brand come AdeZ, FUZETEA, Royal Bliss, Fanta, Sprite, Powerade e Acque Lilia.

Per rispondere al meglio alle esigenze dei consumatori, lavoriamo costantemente per innovare il nostro portfolio, dalla riduzione dello zucchero al lancio di nuove bevande. Lavoriamo per ridurre il nostro impatto ambientale reintegrando l'acqua che utilizziamo per produrre le nostre bevande e promuovendo il riciclo dei nostri packaging.

Insieme ai nostri partner imbottigliatori, abbiamo più di 700 mila dipendenti e contribuiamo alla creazione di opportunità economiche in tutti i Paesi in cui siamo presenti.

Dal 1927 in Italia, oggi contiamo 5 stabilimenti e oltre 2.000 dipendenti. Il nostro portfolio comprende 40 prodotti, dalle bevande gassate ai tè, dalle acque alle bevande vegetali e il 60% dei prodotti dell’azienda è a ridotto, basso o nullo contenuto calorico. Per maggiori informazioni su Coca-Cola in Italia, visitatewww.coca-colaitalia.it e seguiteci su Twitter @CocaColaIt.

