realme presenta realme 8 Pro con fotocamera da 108 MP e un nuovo design

(Milano 24 marzo 2021) - Milano, 24 marzo 2021 — Oggi realme, il brand di smartphone in più rapida crescita al mondo, ha lanciato ufficialmenterealme 8 Pro, smartphone appartenente alla celebre serie Number dell’azienda, una famiglia di prodotti diventanti simbolo del mercato degli smartphone di fascia media e che nel corso degli ultimi tre anni ha raggiunto 30 milioni di utenti a livello globale. realme 8 Pro offre una fotocamera all'avanguardia, con un sensore principale da 108 MP e un set di funzionalità fotografiche avanzate.

Ampio sensore da 108 MP e foto infinitamente nitide

Il sensore Samsung HM2 108MP da 1/1,52 pollici ha una risoluzione massima di 12000×9000, assicurando fotografie ultra-nitide. Il sensore HM2 supporta la tecnologia Pixel Binning 9-in-1, che consente di combinare nove pixel adiacenti da 0,7 μm in un grande pixel da 2,1 μm e migliorare così la qualità dell'immagine in condizioni di scarsa illuminazione.

In-sensor Zoom, capacità equivalenti allo zoom ottico 3x

Lo smartphone presenta la tecnologia In-sensor Zoom, che consente al sensore di utilizzare i 12 megapixel mappati con la sezione ingrandita per generare un'immagine. Il processo di elaborazione è più veloce grazie alle dimensioni più piccole della foto da 12 MP, consentendo a realme 8 Pro di scattare otto foto da 12 MP di seguito e quindi aumentare ulteriormente la nitidezza dell'immagine grazie all'algoritmo che migliora la definizione.

Dopo tale elaborazione, una foto 3x di realme 8 Pro è persino migliore di alcuni teleobiettivi ottici in termini di nitidezza.

I primi video Starry time-lapse e i primi video tilt-shift time-lapse

realme 8 Pro dispone di un esclusivo algoritmo per video time-lapse basato su foto del cielo stellato (modalità Starry). La fotocamera può impiegare 480 secondi per scattare 30 foto e quindi generare un video time-lapse di 1 secondo: la modalità time-lapse può mostrare i cieli stellati in continuo movimento a una velocità 480 volte più veloce.

Il nuovo algoritmo per la fotografia tilt-shift di realme è in grado di realizzare foto tilt-shift e video tilt-shift in time-lapse 10 volte più veloci, presentando il mondo in un modo fantastico e unico. realme 8 Pro è il primo smartphone al mondo che offre video tilt-shift in time-lapse.

Ricarica SuperDart da 50 W, grande batteria da 4500 mAh

realme 8 Pro è equipaggiato con la ricarica SuperDart da 50W, che permette di caricare la batteria da 4500mAh da 0 a 100% in soli 47 minuti.

Utilizzando la tecnologia della pompa di carica ad alta tensione, SuperDart da 50 W assicura un'efficienza energetica della carica pari dal 97% e supporta la protezione della carica a cinque livelli.

Con la modalità di super risparmio energetico abilitata, il 5% della batteria può durare 32 ore in standby o 98 minuti in chiamata.

Nuovo design AG-Crystal, super leggero e sottile

Il retro di realme 8 Pro mostra la trama del cristallo naturale, una finitura opaca davvero unica. È disponibile nei colori Infinite Blue e Infinite Black.

realme 8 Pro pesa solo 176 grammi ed è super sottile, solo 8,1 mm: è quindi comodissimo da tenere in mano.

realme UI 2.0, nuova modalità per giocare indisturbati e migliore protezione della privacy

realme 8 Pro è dotato della nuova realme UI 2.0, che supporta la personalizzazione del colore del tema sulla barra di notifica, i pulsanti di scelta rapida, l'impostazione delle icone dell'interfaccia e molte altre funzionalità tra cui tre opzioni di modalità dark. Il nuovo Spazio di gioco può bloccare la luminosità dello schermo e impostare una rete a doppio canale per garantire la stabilità della rete stessa; inoltre, può bloccare avvisi, notifiche e chiamate in entrata. Il nuovo Spazio privato consente agli utenti di nascondere le app e i file con una password. La funzione Security Shield permette di proteggere i pagamenti e monitora le autorizzazioni delle app. realme UI 2.0 ha anche migliorato l'utilizzo delle risorse di sistema del 45%, secondo i dati di realme lab, e il tempo di avvio delle app è stato ridotto del 23,63%.

Ulteriori specifiche tecniche

realme 8 Pro dispone di un display Super AMOLED Full HD da 6,4 pollici, con una frequenza di campionamento del tocco a 180Hz per un’impareggiabile reattività durante il gioco. La luminosità può raggiungere 1000 nit quando esposta alla luce diretta del sole e supporta anche il DC-like Dimming. realme 8 Pro è dotato del processore Qualcomm Snapdragon 720G octa-core a 8nm, dai consumi ridotti. Lo smartphone vanta anche la certificazione Hi-Res Audio per una riproduzione sempre fedele e di alta qualità. realme 8 Pro è dotato di Dual SIM Dual Standby e memoria espandibile fino a 256 GB.

realme 8 Pro è disponibile nei colori Infinite Blue, Infinite Black e Punk Black. Due le configurazioni: 6 GB + 128 GB (in esclusiva Amazon) e 8 GB + 128 GB.

Dal 24 al 30 marzo è attiva la promo early bird, che consente di acquistare realme 8 Pro a partire da 259,00€ (6 GB + 128 GB) e 279,00€ (8 GB + 128 GB).

A partire dal 31 marzo realme 8 Pro sarà in vendita a 279,00€ (6 GB + 128 GB) e 299,00€ (8 GB + 128 GB).

Informazioni su realme

realme è un marchio tecnologico specializzato nella fornitura di smartphone e prodotti IoT di alta qualità e di tendenza. L’azienda è tra i principali player globali nel settore, ricoprendo attualmente il 7 ° posto al mondo per vendite di smartphone, secondo le statistiche delle spedizioni globali di smartphone nel terzo trimestre del 2019. Nel 2019, le spedizioni globali di smartphone realme hanno raggiunto i 25 milioni con un tasso di crescita annuale dell'808%, dato che rende realme il marchio di smartphone in più rapida crescita al momento. Sin dal suo lancio nel mercato asiatico, i prodotti realme sono stati ben accolti dal mercato, grazie alle loro prestazioni e il loro stile. In soli 3 giorni, realme ha realizzato oltre 1 milione di vendite in India, posizionandosi ora come uno dei primi 4 marchi più venduti in India e Top 5 in Indonesia. Sulla base delle statistiche di novembre 2019, realme è diventato il quinto marchio di smartphone anche in Spagna. La società opera attualmente in 27 mercati in tutto il mondo.

Qualcomm Snapdragon e Qualcomm Adreno sono prodotti di Qualcomm Technologies, Inc. e/o le sue suddidiarie. Qualcomm, Snapdragon e Adreno sono marchi registrati di Qualcomm Incorporated, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

