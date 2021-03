La nuova tecnologia "salvavita" basata su droni di NEC individua rapidamente tramite connessione cellulare le persone disperse in caso di catastrofi naturali

HEIDELBERG, Germania, 24 marzo 2021 /PRNewswire/ -- NEC Laboratories Europe ha progettato una nuova tecnologia di drone basata sull'uso di intelligenza artificiale che individua rapidamente le persone disperse a seguito di catastrofi naturali utilizzando i loro telefoni cellulari o dispositivi smart connessi in aree con infrastrutture cellulari danneggiate o inesistenti.

Individuare le vittime di disastri è un processo lento che comporta un uso intensivo di risorse. Per individuare le vittime, le squadre di pronto intervento si affidano alla visibilità diretta o alla prossimità fisica, e i tassi di mortalità sono spesso elevati. La nuova soluzione di ricerca e soccorso basata su drone (SARDO - Search-And-Rescue DrOne) di NEC amplia notevolmente le capacità di ricerca e soccorso utilizzando un drone autonomo come stazione radio base mobile al fine di identificare i segnali provenienti dai dispositivi smart delle vittime---anche senza la loro interazione---mentre vola nelle vicinanze.

L'attuale tecnologia di localizzazione dei dispositivi, come GPS o trilaterazione cellulare standard, non è adatta nelle situazioni di calamità naturali. La localizzazione GPS richiede che la vittima di un disastro sia in possesso di un dispositivo smart abilitato all'utilizzo del segnale GPS e che la localizzazione GPS sia attiva al momento dell'evento per poter inviare informazioni sulla propria posizione. In caso di calamità naturali come un terremoto o una valanga, l'infrastruttura di rete cellulare potrebbe non funzionare o il disastro potrebbe essersi verificato in una regione con scarsa copertura come, ad esempio, una remota area montuosa. Ciò limita o impedisce agli operatori di rete di localizzare le vittime utilizzando i segnali di telefonia mobile.

SARDO colma questa lacuna integrando la funzionalità di stazione radio base a bordo di un drone autonomo. L'uso di SARDO per la pseudo-trilaterazione, come stazione radio base mobile, permette di creare un unico punto di riferimento in grado di recuperare diverse misurazioni di distanza dal dispositivo smart della vittima, rilevato dal drone durante la perlustrazione. Il drone SARDO utilizza tecniche di Machine Learning per calcolare la posizione del dispositivo della vittima anche qualora questa sia in movimento. Il drone si regola continuamente in base al movimento previsto fino ad identificare la posizione esatta della vittima. Antonio Albanese, Research Associate presso NEC Laboratories Europe, ha dichiarato: "SARDO combina in maniera eccellente il tasso di penetrazione sempre più elevato dei dispositivi smart nella nostra società e la capacità dei droni di raggiungere luoghi remoti. Ora possiamo unire queste tecnologie per costruire un sistema di localizzazione autonomo che supporti efficacemente i soccorritori nelle operazioni di disaster recovery. Non richiedendo sforzi di pre-implementazione, può essere attivato in pochi minuti risultando estremamente facile da implementare".

SARDO funziona individuando il numero di identificazione univoco della scheda eSIM o SIM della vittima (IMSI) utilizzando la connessione per il controllo delle risorse che stabilisce con una stazione radio base. Con le necessarie autorizzazioni per i casi di emergenza, il drone SARDO è in grado di ricercare una persona specifica o tutti i dispersi non noti all'interno di una determinata area. Eventualmente in collaborazione con un operatore di rete, le squadre di ricerca e soccorso possono anche comunicare direttamente con la vittima attraverso i propri dispositivi. In grandi disastri con molte vittime, più droni equipaggiati con la tecnologia SARDO possono essere utilizzati per aumentare gli sforzi di ricerca e soccorso.

In caso di terremoto, i danni agli edifici sono spesso estesi e le macerie ostacolano gli sforzi di ricerca e soccorso. SARDO identifica le macerie come ambiente di propagazione e, compensandolo, può ricavare la posizione attuale della vittima. In linea di principio, questa stessa tecnica viene utilizzata da SARDO per identificare artefatti di canale derivanti da diversi ambienti di propagazione come la neve nei casi di valanga o l'acqua in quelli di allagamento.

Utilizzando componenti facilmente reperibili, qualsiasi drone commerciale o Unmanned Aerial Vehicle (UAV) che soddisfi i requisiti di ricerca e soccorso delle zone colpite da catastrofi può essere convertito e implementato come SARDO. Pertanto si tratta di una tecnologia estremamente versatile nel soddisfare le esigenze dei vari team di risposta alle catastrofi.

Informazioni su NEC Laboratories Europe GmbH

NEC Laboratories Europe, con sede a Heidelberg, in Germania, è stata fondata nel 1997 per rispondere in modo particolare alle esigenze dei clienti europei del Gruppo NEC. L'azienda incentra ricerca, sviluppo e standardizzazione su tecnologie dell'informazione e della comunicazione all'avanguardia per creare soluzioni sociali innovative. Le principali aree di ricerca includono reti 5G, data science, intelligenza artificiale, piattaforme IoT, sicurezza IoT e blockchain. Queste tecnologie promuoveranno le soluzioni del Gruppo NEC per una società migliore nel campo della salute digitale, delle infrastrutture vitali e di comunicazione, delle città e dei servizi pubblici più sicuri.

Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito web all'indirizzo: http://www.neclab.eu.

