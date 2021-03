I medici sono preoccupati per la potenziale "bomba a orologeria" rappresentata dai pazienti oncologici e i tempi di attesa "significativi" per le endoscopie a causa del COVID-19

DÜSSELDORF, Germania, 24 marzo 2021 /PRNewswire/ --

Secondo i nuovi dati pubblicati oggi da Fujifilm per dare il via agli ESGE Days 2021, gli specialisti in endoscopia di tutta Europa temono che, come conseguenza della pandemia da COVID-19, i pazienti presenteranno tumori in stadi più avanzati.

Con il rinvio e la cancellazione delle cure non di emergenza a causa del COVID-19, i medici sono sempre più preoccupati che queste misure possano portare a gravi conseguenze per i pazienti. Secondo il sondaggio, 8 su 10 (82%) tra endoscopisti, infermieri e chirurghi di gastroenterologia intervistati da SERMO, hanno dichiarato di temere che a causa della pandemia i pazienti presenteranno tumori in stadi più avanzati e che saranno più difficili da curare.[4]

I servizi di endoscopia sono stati notevolmente colpiti dalla pandemia. Il sondaggio mostra che per oltre tre quarti degli intervistati (79%), il COVID-19 ha notevolmente aumentato i tempi di attesa per l'endoscopia.

Mentre il 76% degli intervistati ha evidenziato che adesso le endoscopie richiedono più tempo a causa delle ulteriori misure di prevenzione delle infezioni messe in atto a causa del COVID-19, oltre la metà (56%) è ancora preoccupata per la trasmissione del COVID-19 durante la procedura endoscopica.[5]

In risposta, Fujifilm ha prodotto un endoscopio transnasale con boccaglio di protezione da droplet, per aiutare a proteggere gli operatori sanitari in prima linea in questo periodo difficile. Gli endoscopi transnasali di alta qualità possono migliorare l'efficienza[6] e ridurre significativamente la sensazione di soffocamento per i pazienti[7], il che può contribuire a limitare il rischio di contagio per gli operatori sanitari e i pazienti, mentre il boccaglio in PPE contribuisce a ridurre il rischio per gli operatori sanitari di infezione da COVID-19 e da altri agenti patogeni.[8]

Mat Tallis, Business Manager per l'Europa di Fujifilm EU, ha dichiarato:

"I risultati del sondaggio dimostrano chiaramente che i medici di tutta Europa sono particolarmente preoccupati per la sicurezza e i tempi di attesa dei loro pazienti.

"Dobbiamo lavorare insieme per affrontare queste sfide e garantire un'assistenza di alta qualità ai pazienti facilitando le procedure endoscopiche, migliorando al contempo le misure di sicurezza per ridurre al minimo i rischi di infezione.

"È per questo motivo che noi di Fujifilm abbiamo sviluppato una soluzione endoscopica transnasale e un nuovo boccaglio che riduca i droplet per aiutare gli operatori sanitari e i loro pazienti a superare i ritardi in modo rapido e sicuro".

Il dott. Edward J Despott, responsabile clinico dei servizi di endoscopia presso il Royal Free Hospital di Londra, ha dichiarato:

"Sono particolarmente preoccupato per il rinvio e la cancellazione delle cure non urgenti e per l'impatto che questo sta avendo sui pazienti.

"Nell'interesse dei pazienti è fondamentale far ripartire le endoscopie, ma questo obiettivo deve essere raggiunto in modo sicuro.

"L'endoscopia transnasale è una soluzione poiché è molto più tollerabile e meno traumatica per i pazienti, migliora le tempistiche delle procedure e aumenta l'efficienza. Dà agli endoscopisti la capacità di operare con buoni livelli di sicurezza e protezione dal COVID-19, riducendo il rischio di trasmissione del virus limitando la diffusione via aerosol. Il tutto senza compromettere la qualità".

