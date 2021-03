Linea Myrtillus Cares: una scelta di salute e bellezza!

(Fanano, Modena 22 marzo 2021) - I prodotti Myrtillus Cares fanno parte di una linea di cosmetici naturali e bio ideata e creata dalla Farmacia Bergamini, che si caratterizzano per un'azione vaso-protettiva e antiossidante, derivante dalle proprietà del mirtillo nero dell’Appennino Modenese.

Grazie alla presenza di composti attivi, come l'acido ascorbico e gli antociani, questi preparati sono in grado di stimolare la circolazione sanguigna e di rallentare i processi d'invecchiamento cellulare.

Il mirtillo nero è un frutto da cui si estraggono alcuni composti impiegati per potenziare la funzionalità dei capillari, soprattutto a livello della vista, verso la quale si rivelano agenti protettivi estremamente efficaci.

Questa linea di dermocosmesi comprende prodotti biologici sia per il corpo, sia per il viso, il cui ruolo è quello di detergere, nutrire, idratare e proteggere la pelle anche in condizioni di stress ambientali e climatici.

La Scienza della Salute comprende il settore delle vendite on-line della Farmacia Bergamini, che dal 1948 è stata guidata da tre generazioni di farmacisti, attenti alle esigenze dei consumatori in ambito preventivo oltre che curativo.

Principi attivi dei cosmetici della Linea Myrtillus Cares

Un aspetto estetico gradevole è quasi sempre frutto di uno stato di salute ottimale, dato che il benessere dell'organismo rappresenta il suo presupposto fondamentale.

Sfruttando le numerose proprietà benefiche del mirtillo nero, è stata formulata la Linea Myrtillus Cares, studiata per la cura della persona in un'ottica estetica e preventiva.

Oltre al mirtillo nero, questi dermocosmetici contengono anche olio di vitis vinifera, ottenuto dalla spremitura a freddo dei vinaccioli, ed estremamente ricco di polifenoli ad azione antiossidante e idratante.

Estratta dai frutti della Palma da Dattero dopo un complesso procedimento biotecnologico, la melanina vegetale si rivela un composto dotato di effetti antiradicalici, molto vantaggioso a livello del ricambio cellulare.

NeiProdotti Myrtillus Cares sono presenti, in varie concentrazioni, anche il burro di karité, l'acido ialuronico, il pantenolo, l'oleolito di calendula, l'olio essenziale di tea tree e il succo biologico di Aloe Vera.

Benefici offerti dai prodotti della Linea Myrtillus Cares

Il Doccia Shampoo, ideale per detergere corpo e capelli, abbinato al detergente intimo Lipogel, consente di realizzare una perfetta igiene delicata, particolarmente delicata nelle zone intime.

La Crema Viso, da applicare dopo un'adeguata pulizia con la Mousse Lavante sempre a base di mirtillo nero, viene consigliata soprattutto a chi ha una pelle delicata e sensibile, affetta da couperose e fragilità dei capillari.

In caso di occhiaie profonde e scure, questi cosmetici contribuiscono a omogenizzare l'incarnato, eliminando discromie e inestetismi provocati solitamente da anomalie del microcircolo.

La Farmacia Bergamini, sfruttando le benefiche proprietà del mirtillo nero che cresce spontaneamente sulle pendici dell'Appennino Modenese dove ha sede l'azienda, è in grado di formulare un'intera serie di cosmetici naturali efficaci anche per la prevenzione di numerosi disturbi. Visita il sito lascienzadellasalute.it ed acquista in tutta sicurezza il prodotto più adatto a te.

