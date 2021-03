Tullio Benissone, Wellness Olistico e Longevità: il Bestseller su come gestire efficacemente lo stress

(Milano 19 marzo 2021) - Milano, 19.03.2021 – Secondo i dati OCSE, l’aspettativa di vita degli italiani è fra le più lunghe del mondo. Solo il Giappone, la Svizzera e la Spagna la precedono. Un dato questo che dimostra quanto, attraverso un corretto stile di vita, sia possibile vivere bene e in salute nel corso del tempo.

Per tutte quelle persone che in questo momento si sentono particolarmente coinvolte in una situazione di stress, esce oggi il libro di Tullio Benissone “WELLNESS OLISTICO E LONGEVITÀ. Come Gestire Lo Stress Per Restare Giovani Rilassando Le Aree Energetiche Cervicali E Lombari” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore va a condividere con i propri lettori le stesse informazioni che permetteranno loro di raggiungere il benessere psico-fisico sfruttando al meglio i segreti delle discipline olistiche.

“Il mio libro traccia le linee guida di un percorso che, partendo dalla gestione dello stress, porta il lettore a migliorare il proprio benessere e la qualità della propria vita, così da arrivare ad una longevità fuori dal comune. Il tutto attraverso la pratica di antiche discipline olistiche quali la meditazione, il chi kung e il thai massage” afferma Tullio Benissone, autore del libro “Quello che ho creato attraverso il libro è un percorso frutto di un’esperienza decennale in questo settore e adatto anche ai neofiti”.

Secondo Benissone, l’utilizzo di queste discipline ha un impatto positivo tanto sulla longevità dell’individuo che decide di metterle in pratica, quanto sulle problematiche alle aree lombari e cervicali, ormai sempre più diffuse e crescenti tra la popolazione. A detta dell’autore, praticare costantemente attività quali la meditazione, il chi kung e il thai massage, non può che aiutare a migliorare – in maniera del tutto naturale – il proprio benessere fisico, andando di conseguenza ad impattare positivamente anche sulla vita di tutta i giorni.

“Quella delle scienze olistiche è una tematica con origini talmente antiche da generare grande interesse persino ai giorni nostri” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “La cosa interessante, come dimostrano i contenuti del libro, è che queste discipline possono davvero aiutare tante persone a gestire lo stress in maniera efficace e naturale attraverso il rilassamento delle aree energetiche cervicali e lombari. Tutto sta nel sapere esattamente come fare”.

“Chi affronta per la prima volta una sfida ardua come la scrittura di un libro ha bisogno di una casa editrice seria e professionale capace di far esprimere all’autore tutte le sue potenzialità. Chi meglio di Bruno Editore quindi?” conclude l’autore. “Per me scegliere questa casa editrice è stata la scelta più logica che potessi fare, potendo contare sul supporto costante di uno staff altamente qualificato che mi ha affiancato nel corso di tutto il processo di pubblicazione editoriale”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/37mazad

Avv. Tullio Benissone, nato a Salerno nel 1966. Sin dall’adolescenza si è interessato a diverse discipline orientali che ha poi approfondito studiandole e praticandole in Asia, testandone su sé stesso pregi e difetti. Ha partecipato come tutor, nel mondo della formazione, a diversi progetti gestiti in partnership tra aziende e scuole. Affascinato dal settore del consumerismo ha sospeso l’esercizio della professione forense ed ha avviato una proficua collaborazione con una prestigiosa associazione dei consumatori diventandone un rappresentante provinciale. In tale contesto ha avuto anche modo di approfondire la conoscenza della legge che in Italia ha disciplinato di fatto lo svolgimento di alcune antiche discipline orientali tese al benessere energetico dei praticanti, inquadrandole nell’ambito del wellness olistico. Convinto dei benefici che le pratiche olistiche apprese in Oriente possono avere sui praticanti anche in termini di longevità, ha deciso di dedicarsi alla loro divulgazione sia attraverso il mezzo ebook che attraverso i social network. Profilo Instagram: https://www.instagram.com/tullio.benissone/

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002, con la Bruno Editore, la casa editrice fondata da lui e da Viviana Grunert, Direttrice del magazine Vivi a Fiori. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 600 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it

