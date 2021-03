La bella stagione ed il mercato delle casette in legno

(Verona, 19/03/2021) - Casette in legno per il proprio giardino

- Oramai è arrivata praticamente in primavera, e quale momento migliore per sistemare il proprio giardino, preparare il terreno, piantare le prime piantine fiorite, e scegliere anche arredi e accessori da esterno che possono fare la differenza.

Tra questi, sicuramente, le casette in legno sono uno dei must to have per il proprio giardino.

Nella bella stagione, infatti, fiorisce anche il mercato delle casette in legno. In commercio oggigiorno se ne trovano di tantissime diverse tipologie, forme e dimensioni, per adattarsi al meglio a ogni tipo di spazio esterno.

Vi sono infatti casette a forma quadrata, rettangolare, esagonale o anche triangolare, in modo che qualsiasi forma abbia il nostro giardino, e dovunque abbiamo dello spazio, possiamo inserirvi una bella e comoda casetta in legno.

All'interno di una casetta in legno si possono sistemare gli attrezzi da lavoro o da giardinaggio, come tosa erba, tagliasiepe, rastrello, vanghette, zappette, vasi in coccio, terriccio e tutto quello che serve per curare al meglio le nostre piante.

Le casette in legno di alta qualità espongono anche il marchio Fsc, a garanzia che il legname con il quale vengono costruite, proviene da foreste gestite in maniera responsabile.

Le casette in legno da 5 mq

Ci sono varie misure per le casette in legno, a partire da quelle di un metro per due, fino alle casette in legno da 5 mq, un po' più grandi, adatte per ospitare magari anche un tavolo da lavoro, e organizzare al loro interno una zona da dedicare ai propri hobby.

Di solito le casette sono realizzate con legno di abete nordico, un tipo di legname molto solido e resistente, e il sistema costruttivo è spesso il blockhouse, ovvero assi di legno incastrate tra loro senza ausilio di colla o fissanti.

Le casette in legno donano indubbiamente anche un aspetto elegante dal punto di vista estetico al giardino, poichè il legno da un tocco di stile e si inserisce bene in ogni ambiente.

Ci sono casette con tetto mono falda o a doppia falda, con porta dotata di maniglia e serratura, almeno una finestra con vetro, e tanti dettagli che rendono unica la nostra casetta.

Vengono vendute in kit con pavimento e tetto compresi, con tegole da scegliere del colore che preferiamo, e tanti accessori da aggiungere a piacimento come bordure esterne sul tetto, tettoia, veranda.

La casetta in legno da 10 mq

Una casetta in legno da 10 mq sicuramente offre più possibilità di utilizzo di una dalle dimensioni inferiori.

Queste dimensioni permettono infatti di muoversi comodamente al suo interno, e organizzare una zona relax, una zona studio, come un home office esterno alla propria abitazione e dove avere la giusta privacy, o ancora una zona dove fare dello sport e metter attrezzi ginnici.

Insomma, ognuno può personalizzare al meglio la propria casetta in legno a seconda dell'utilizzo che vuole farne.

Si può anche creare una piccola dependance per gli ospiti che ci vengono a trovare, come pure una sauna da mettere all'esterno della nostra casa, per i nostri momenti di benessere.

Le casette in legno abitabili

Oltre alle classiche casette in legno da giardino, sul mercato vi sono anche moltissime tipologie di casette in legno abitabili.

Queste possono avere l'aspetto della tipica baita di montagna, con le travi a vista, e pareti di legno massello, perfetta come casa di vacanza o come bungalow per i campeggi.

Le casette sono tutte ben isolate termicamente, dispongono di serramenti termici, e scuri in legno, in modo da garantire un perfetto riscaldamento in inverno e raffrescamento in estate. inoltre il legno è già naturalmente un ottimo isolante termico e acustico.

L'ambiente interno di una casa in legno è traspirante e sano, perchè il legno è costituto da fibre che permettono la traspirazione, in questo modo non si formeranno al suo interno muffe o umidità.

È quindi una casa ideale per chi soffre di problemi respiratori come asma o allergie.

Vi sono anche casette in legno abitabili che possono configurare la facciata esterna, in modo che le travi non siano visibili, ma vengano ricoperte da un capottino con intonaco.

Ogni casa quindi può avere un design moderno e contemporaneo, ma offrire l'ecologia e il risparmio energetico tipici di una casa in legno.

Per informazioni:

Il sito Casacasette.it fa capo all'azienda Vittoria Srl di Verona, azienda leader nel settore delle casette in legno. Per qualsiasi richiesta di preventivo o di informazione si può scrivere a info@casacasette.it.

In ogni caso, navigando sul sito si troverà un pratico form da compilare per richiedere informazioni in modo gratuito, specifico per ogni casetta.