SN4IFUN e Radio Italia: Un binomio vincente tra musica e sport

(Milano, 17 marzo 2021) -

SN4IFUN, la APP che diffonde e premia la cultura sportiva, sarà partner di “Radio Italia Sport&Fun”, nuova rubrica di intrattenimento dedicata a tutti gli appassionati di sport e musica.

Parte oggi il nuovo progetto di comunicazione di SN4IFUN l’app di Snaitech che premia la cultura sportiva, in partnership con Radio Italia, emittente tra le più ascoltate nel nostro Paese e prima radio commerciale a sostenere il binomio musica e sport e a legarsi a doppio filo all’eccellenza sportiva italiana e internazionale.

Sarà dunque proprio il rapporto strettissimo, ricco di storie e curiosità, tra canzoni e campioni sportivi a scandire ogni giorno il racconto della nuova rubrica di intrattenimento “Radio Italia Sport&Fun”.

On air tutti i giorni tra le 18 e le 19 fino al 18 luglio, “Radio Italia Sport&Fun” racconterà curiosità incentrate sul binomio vincente fra musica e sport e coinvolgerà in diretta gli ascoltatori mettendo alla prova la loro cultura sportiva.

Partner del nuovo format non poteva che essere SN4IFUN, la APP che fa storytelling sportivo, diffonde i valori del Fair play, offre informazioni e statistiche e premia coi propri trivia quiz la cultura sportiva dei quasi 15 mila utenti che l’hanno già installata sui propri smartphone e tablet.

L’appuntamento quotidiano di “Radio Italia Sport&Fun” sarà comunicato anche sui canali social dell’emittente e di SN4IFUN. Chi non riuscisse a sintonizzarsi durante la diretta, potrà riascoltare il podcast settimanale sul sito radioitalia.it.

RADIO ITALIA solomusicaitaliana nata nel 1982, è nella top five delle radio più ascoltate in Italia. Sicuro punto di riferimento per la promozione e il sostegno della musica italiana, insieme a Radio Italia Tv, al sito radioitalia.it e all’etichetta discografica Solomusicaitaliana, è raggiungibile in tutto il mondo attraverso lo streaming e le applicazioni gratuite iRadioItalia per iPhone, iPad, Android, Kindle Fire, Windows Phone e Windows10. Radio Italia è anche su Alexa, i dispositivi della famiglia Amazon Echo con una skill, powered by D-Share. Leader in Italia tra le radio su Facebook, è raggiungibile anche su Instagram, Tik Tok e Twitter. Prima radio a portare con regolarità concerti itineranti sul territorio, vanta un curriculum di centinaia di eventi, organizzati nelle più belle piazze d'Italia e anche oltre confine. Radio Italia è stata la prima radio commerciale a sostenere il binomio musica e sport e a legarsi a doppio filo all’eccellenza sportiva italiana e internazionale. Prima radio a presidiare l’ambito teatrale e culturale, è radio ufficiale dei tour di alcuni dei più grandi artisti italiani. Dal 2012, nel periodo estivo, organizza “RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO”, evento gratuito, che vede riuniti in Piazza Duomo a Milano (nel 2017 e nel 2019 anche a Palermo, nel 2019 anche Malta) i più grandi nomi della musica italiana. Programma di punta dell’emittente, in onda su Radio Italia, Radio Italia Tv e in streaming, è “RADIO ITALIA LIVE”, dedicato ai concerti dal vivo dei grandi artisti italiani: è in onda dal 2000. Fedele alla sua filosofia che mette la musica, i suoi protagonisti e gli ascoltatori al centro della proposta editoriale, con il suo stile elegante, sobrio, unico e riconoscibile, è ancora oggi un punto di riferimento di numerosi artisti italiani che la scelgono per raccontare la loro musica. Radio Italia è la musica italiana.

SN4IFUN è la App Snaitech di news, statistiche e giochi, dedicata a tutti gli appassionati di sport che possono mettere alla prova la propria cultura sportiva con quiz e pronostici, collezionare Gettoni e partecipare agli instant win per vincere ogni giorno Buoni Regalo Amazon.it fino a 650€. Lanciata a inizio ottobre 2020, la App conta oggi oltre 13.600 download, una media giornaliera di circa 1400 utenti attivi in App, oltre 1 milione di quiz completati, circa 50.000 giocate agli instant win e circa 2.000 premi distribuiti. Snaitech, attraverso SN4IFUN, dà così vita a un engagement multimediale dedicato a tutti i tifosi e non solo, che vogliono arricchire e mettere alla prova la propria cultura per puro divertimento. Un’intera sezione della App è dedicata ai valori positivi dello sport e più in generale a un approccio senza eccessi: è “ZeroXS”, la piattaforma di contenuti e iniziative concepite per diffondere fair play, tifo sano e intrattenimento responsabile. SN4IFUN è disponibile su tutti gli store online, in modalità gratuita e anche sulle pagine Facebook, Twitter e Instagram di SN4IFUN!

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434

Ufficio stampa Radio Italia

Arianna Chiapponi

arianna.chiapponi@radioitalia.it

Cell: 393.9763556