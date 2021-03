Le vacanze in Toscana dalle mille sfaccettature

(Livorno 17 marzo 2021) - Livorno, 17/03/2021 - , Fare una vacanza in Toscana significa avere un buon numero di scelte differenti. Questa regione, infatti, ha delle caratteristiche tali da accontentare tipi differenti di turisti. D’altronde anche per la conformazione naturale, la Toscana dà la possibilità di scegliere le vacanze che più si preferiscono, sia al mare che nell’entroterra. Il suo territorio è l’ideale per rilassarsi e per scoprire tradizioni, luoghi e paesaggi che possono diventare veramente un punto di riferimento per chi è alla ricerca di qualcosa da amare. Ci sono molte località della Toscana note per essere scelte soprattutto per le vacanze estive. Ma non è detto che soltanto la stagione estiva possa rappresentare un punto di riferimento per le vacanze in Toscana, visto che altri periodi dell’anno potrebbero essere adatti anche soltanto per un weekend in completa libertà.

Gli incantevoli paesaggi naturali

Se si è alla ricerca di paesaggi unici, dalle caratteristiche particolari a livello naturale, davvero in Toscana si ha soltanto l’imbarazzo della scelta. Basti pensare in questo senso alle colline del Chianti, alle colline che si distendono dolcemente fra le province di Firenze, di Siena e di Arezzo. Qui è possibile trovare anche dei borghi particolarmente interessanti, dall’aspetto caratteristico, in cui la cultura sa regalare innumerevoli scoperte.

E poi ancora le Crete Senesi, dagli scenari piacevolissimi, che troviamo tra Arezzo e Siena. Ma la Toscana presenta paesaggi dalle caratteristiche tutte da amare. Vigneti e cipressi sono gli elementi essenziali che contraddistinguono quella che viene chiamata la costa degli Etruschi. Qui è possibile trovare dei resti di cultura antica, che risalgono proprio alla civiltà etrusca, che si trovano soprattutto nei borghi dell’entroterra.

E poi da non dimenticare la Maremma, che è la striscia più a Sud della Toscana. Anche qui il mare e la natura sono meravigliosi. Le spiagge sono dorate, le pinete sono ombrose. Nella Maremma vi è un piccolo promontorio che forse non tutti conoscono, ma che merita sicuramente una citazione. Si tratta del promontorio di Ansedonia, che si caratterizza per una spiaggia di sabbia fine.

La Toscana è la meta ideale anche per chi vuole fare gli sport velici, come il kitesurf e il windsurf, che per esempio si possono praticare in località come Talamone. E poi ancora parchi naturali, come quello che si trova in prossimità di Marina di Alberese, un tratto davvero incontaminato che si può attraversare anche in bici.

Pappasole: vacanze in campeggio a 4 stelle fra famiglia e movida

La Toscana oltre ad offrire una varietà di luoghi e paesaggi che vanno dal mare alle colline, vi è anche una netta divisione fra vacanze per la famiglia e vacanze più mondane, che spesso e volentieri trova un punto d’incontro in un villaggio turistico Toscana, dove trascorrere delle rilassanti e divertenti vacanze.

Per chi ama il mare, la Toscana è il luogo perfetto per farsi il bagno in acque cristalline, passeggiare sulla sabbia fine e godersi il relax di spiagge attrezzate per grandi e piccini. Ci sono molte località in cui è possibile ammirare la bellezza del mare. In Toscana una zona che è piuttosto nota per passare le vacanze in estate al mare è la Versilia. Basti pensare per esempio a luoghi come anche Pietrasanta, Forte dei Marmi o Camaiore, con spiagge sabbiose e con un fondale piuttosto basso.

Fra i più famosi camping village della Toscana vi è Pappasole, un villaggio turistico al mare a quattro stelle. Sul loro sito ufficiale, Pappasole.it è possibile trovare tutte le informazioni e disponibilità in merito all’affitto di bungalow e mobile home. Comodi e forniti alloggi circondati da vasti spazi verdi e piscine perfette per un bagno rinfrescante pomeridiano.

Il villaggio di Pappasole si trova sul Golfo di Follonica dal quale raggiungere il mare di Torre Mozza. Tutti i bungalow sono pensati sia per ospitare famiglie più o meno numerose, anche in compagnia dei propri amici a quattro zampe ma anche per ospitare gruppi di amici o coppie di fidanzati all’insegna della movida e del bel mare.

Non solo bungalow ma anche ampi spazi dedicati al campeggio al mare in Toscana con piazzole attrezzate e ampie per tutti i gusti. Il camping Village di Pappasole si trova di fronte (solo 380 metri di distanza) a una delle fette di mare più belle della Toscana, che copre la superficie da Riotorto a Follonica.

Le piazzole disponibili hanno superfici di grandezza che vanno dai 90 ai 100 mq, immerse nella natura, sia classiche che munite di servizi privati.

Infine, Pappasole per offrire ai suoi ospiti un servizio piacevole e completo hanno messo a disposizione molti punti ristoro. Si ha veramente l’imbarazzo della scelta: ristorante e pizzeria per gustare piatti tipici della Toscana a base di pesce o una golosa pizza, bar per una colazione variegata e fornita, inoltre, un bar sia nella zona piscine che in spiaggia per uno spuntino fresco tra un bagno e l’altro e infine, Sapori del Mare, il luogo perfetto sia per la colazione che per cocktail serali da gustare direttamente sul posto o da ordinare con il servizio delivery.

Pappasole.it è il sito ufficiale del camping village a 4 stelle della Toscana

E-mail:info@pappasole.it