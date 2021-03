HIGIFT - Il miglior shopping online di gadget personalizzati

(Pistoia 16 marzo 2021) - Pistoia 16 marzo 2021. HiGift, il negozio online dedicato all’acquisto di gadget personalizzati e articoli promozionali è in continua evoluzione. In un anno difficile, che ha colpito duramente il comparto degli eventi e delle promozioni, HiGift non smette di innovarsi e migliora la customer journey grazie ad un upgrade sul funzionamento della piattaforma e l’inserimento costante di nuovi prodotti che garantiscono un aggiornamento costante rispetto ai trend di mercato.

Il negozio online nasce nel 2013 ed inizialmente è aperto solo ai rivenditori per dar loro una alternativa di rapida consegna rispetto a quello che era il lavoro di Gadget Lab, ovvero una produzione gadget dal Sud Est Asiatico per grandi quantitativi. Infatti con HiGift potevano usufruire di un servizio di acquisto immediato per ridotte quantità di gadget con tempi di consegna rapidissimi.

Oggi il sito è un canale B2B e B2C, quindi è aperto anche ai clienti finali ed a tutte le tipologie di aziende che desiderano far conoscere la propria realtà attraverso corporate gifts che la identificano.

Ecco alcuni punti di forza del sito e le ultimissime novità implementate.

• I gadget possono essere personalizzati o neutri, i campioni possono essere acquistati di tutti gli articoli anche solo per un pezzo.

• Rintracciare i gadget è facile e veloce, grazie a tre diverse modalità di ricerca: il menu a tendina che compare subito in home page, la classica barra di ricerca e la ricerca facilitata per temi e settori.

• Ogni scheda prodotto contiene un configuratore per calcolare in autonomia il proprio preventivo. Si inseriscono infatti la quantità desiderata, si sceglie il posizionamento che deve avere la creatività che vogliamo inserire sull’oggetto, ed i colori del nostro logo: il gioco è fatto, in soli 4 click si riesce ad avere un preventivo in base alle personali esigenze e si può andare direttamente all’ordine oppure continuare a navigare aggiungendo il gadget a carrello.

• Qualsiasi preventivo può essere stampato o salvato nella propria area personale. Questo permette di tenere comodamente traccia di tutte le operazioni generate sul sito.

• L’ultimissima novità è la possibilità di provare il proprio logo sul gadget. Nonostante la bozza grafica professionale venga realizzata dagli operatori di HiGift post ordine, adesso è possibile caricare il file desiderato e provarlo sul prodotto, oppure realizzare una scritta, in modo autonomo prima dell’ordine. La bozza grafica self made può essere scaricata e salvata nella propria area personale. Questo costituisce un vantaggio notevole per chi, prima di acquistare il gadget, voglia avere un’idea di come sarà il prodotto finito.

• Per informazioni, oltre ai classici mezzi di contatto, telefono ed email, gli operatori di higift.it sono sempre a disposizione attraverso la chat online, live tutti i giorni in orario di ufficio.

• Particolare attenzione viene posta al cliente abituale che, con il programma fedeltà HiGift Circle, potrà ottenere sconti e vantaggi a seconda del volume di fatturato generato sul sito.

Higift oggi contiene circa 5.000 gadget e propone una scelta di articoli completa per ogni categoria. Particolare attenzione viene posta agli articoli eco-friendly o realizzati con materiali naturali ed a tutta la gamma di oggetti utili per la prevenzione da Covid, anche quelli realizzati con additivi antibatterici certificati.

Attualmente HiGift è disponibile anche in inglese, francese e tedesco per garantire una navigabilità user-friendly in gran parte d’Europa.

Con HiGift le novità sono all’ordine del giorno, non rimane che registrarsi al sito per non perdere news e occasioni speciali!

Press contact: Francesca Meoni – francesca.meoni@gmediagroup.eu