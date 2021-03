Nostalgia del mare? Torna a viaggiare nel Mediterraneo con Costa Crociere!

(Roma 15 marzo 2021) - Roma, 15 Marzo 2021. Nostalgia del mare? Con Costa Crociere puoi finalmente tornare a viaggiare e vivere delle emozioni uniche ammirando ogni giorno un panorama diverso! La compagnia di navigazione numero uno in Italia non ha infatti mai smesso di aggiornarsi e di ampliare la propria proposta, perché l'obiettivo del gruppo Costa è quello di rendere felici i propri clienti e riesce sempre a raggiungerlo. Grazie ad una flotta di alto livello, composta da navi dotate di tutti i comfort a bordo, Costa Crociere continua ad essere leader nel settore e su questo ormai non ci sono dubbi.

Costa Smeralda: la nuova nave di design del gruppo Costa

Ricominciare a viaggiare è il sogno di molti in questo periodo, ma con Costa Crociere non si tratta semplicemente di partire e scoprire nuovi angoli di Paradiso ma di vivere un'esperienza unica, a 360°. L’ammiraglia della flotta Costa Smeralda infatti è un vero e proprio gioiellino: un concentrato di design e di servizi che rendono unico il soggiorno a bordo. Da quando è entrata a far parte della flotta del gruppo, Costa Smeralda non ha fatto altro che lasciare i passeggeri a bocca aperta. Questa è infatti una nave diversa dalle altre, curata nei minimi dettagli anche per quanto riguarda estetica e design: avere l'opportunità di soggiornare a bordo di Costa Smeralda significa vivere un'esperienza di lusso, che non si dimentica facilmente.

I servizi sono moltissimi ma a rendere unica questa nave da crociera sono soprattutto le cabine, che sembrano piuttosto delle stanze di un hotel 5 stelle. Arredi esclusivi, ampi spazi, balcone o terrazzo con affaccio diretto sul mare, ogni comfort a portata di mano, proprio come a casa. All'interno delle sistemazioni di Costa Smeralda non manca proprio nulla, al punto che non si vorrebbe mai andare via.

Partecipa al nuovo concorso per vincere una crociera di 1 settimana!

Vuoi ricominciare a viaggiare? Allora non perdere l'opportunità di vincere una crociera di una settimana a bordo di Costa Smeralda! Ti basta partecipare al concorso di Costa Crociere compilando un semplice modulo otterrai comunque un buono da 100 euro da spendere a bordo nel tuo prossimo viaggio.

Per partecipare al nuovo concorso “Vinci e parti con Costa Crociere” basta iscriversi al Costa Club e compilare il modulo che si trova nel sito. I più fortunati vinceranno una crociera al giorno di 7 notti nel Mediterraneo, con sistemazione in cabina con balcone sul mare e trattamento All Inclusive. Il concorso sta già riscuotendo un grande successo, perché si tratta di un'opportunità davvero unica della quale conviene approfittare. Cosa stai aspettando dunque? Compila subito il form e prova anche tu a vincere una settimana da sogno con Costa Crociere! Potrai viaggiare in tutta sicurezza, grazie al nuovo protocollo approvato dal gruppo per consentire ai passeggeri di partire tranquilli e senza pensieri.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://vincieparti.costacrociere.it/

