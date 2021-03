Appuntamento il 24 marzo per la presentazione di 8 Pro, il primo smartphone realme con fotocamera da 108MP

(Milano 15 marzo 2021) - ● realme 8 Pro verrà svelato durante un evento in live streaming insieme a realme Watch S Pro e realme Buds Air 2

● Nel Q4 2020 realme ha raggiunto il settimo posto tra i brand di smartphone a livello europeo

Milano, 15 marzo 2021 — realme, il brand di smartphone in più rapida crescita al mondo, presenterà in Italia realme 8 Pro, il suo primo smartphone dotato di fotocamera da 108MP, il prossimo 24 marzo alle ore 15.00 durante un evento in live streaming su YouTube e Facebook. Nella stessa occasione verranno svelate anche due novità AIoT: realme Watch S Pro e realme Buds Air 2.

Secondo i dati di Counterpoint* relativi al quarto trimestre del 2020, realme ha raggiunto il settimo posto tra i brand di smartphone in Europa, grazie a un incremento a tripla cifra (+420%) delle vendite. L’azienda si appresta ora ad ampliare la propria offerta per il mercato europeo con il nuovo cameraphone realme 8 Pro.

Fotocamera infinitamente avanzata

La fotocamera principale di realme 8 Pro integra Samsung HM2 da 108MP, sensore da 1/1,52" con risoluzione 12000x9000 pixel, caratterizzato da pixel binning 9:1, dall’innovativa tecnologia di isolamento dei pixel ISOCELL Plus e da Smart-ISO, che consentono di scattare immagini di altissima qualità in qualsiasi condizione di luce.

Grazie a realme anche tecnologie finora esclusive di costose attrezzature professionali saranno alla portata di tutti. realme 8 Pro è infatti il primo smartphone al mondo con cui è possibile realizzare video tilt-shift in time-lapse, nonché il primo a offrire video in Starry time-lapse. Grazie al nuovo algoritmo di realme, ottenere in foto e video l’effetto “miniatura” tipico degli obiettivi tilt-shift è semplice e immediato. Allo stesso modo, non è più necessario ricorrere a fotocamere professionali né a software di video editing per realizzare sorprendenti filmati in time-lapse dei cieli stellati.

Inoltre, con 8 Pro non si deve temere la perdita di dettagli quando si utilizza lo zoom, ma si possono ottenere foto 3x migliori, in termini di nitidezza, di quelle di alcuni teleobiettivi ottici. La modalità 3x di realme 8 Pro attiva infatti la nuova tecnologia In-sensor Zoom, che utilizza solo i 12 megapixel della sezione ingrandita per generare un’immagine. Otto foto da 12 MP vengono quindi sintetizzate, per poi aumentare la nitidezza grazie all’algoritmo che migliora la definizione.

Infinitamente sottile e leggero

realme 8 Pro è caratterizzato da un nuovo, audace design che, secondo la filosofia “Dare to Leap” che guida il brand, concilia innovazione e voglia di osare, senza tralasciare il comfort. Caratterizzato da una scocca dalla finitura originale, realme 8 Pro è infinitamente sottile e leggero, risultando estremamente confortevole da tenere in mano e restituendo una sensazione premium al tocco.

Per scoprire tutto su 8 Pro, Watch S Pro e Buds Air 2, realme dà appuntamento sul suo canale YouTube e sulla sua pagina Facebook, dove mercoledì 24 marzo alle ore 15.00 sarà possibile seguire la presentazione ufficiale.

*Fonte: Counterpoint Research Market Monitor Q4 2020

Informazioni su realme

realme è un marchio tecnologico specializzato nella fornitura di smartphone e prodotti AIoT di alta qualità su scala globale. Il claim dell’azienda è "Dare to Leap" e fa appello alla capacità dei giovani di osare nell’utilizzare le ultime novità in fatto di tecnologia e design. realme è il settimo marchio di smartphone al mondo ed è stato riconosciuto come uno dei principali brand di telefonia secondo le statistiche di Counterpoint sulle spedizioni globali di smartphone nel terzo trimestre del 2020. Nel 2019, le spedizioni globali di smartphone realme hanno raggiunto i 25 milioni con un tasso di crescita su base annua dell'808% , rendendo l’azienda il marchio di smartphone in più rapida crescita al mondo per quattro trimestri consecutivi dal 2019 al secondo trimestre del 2020. realme è entrata in 61 mercati in tutto il mondo, tra cui Cina, Sud-est asiatico, Asia meridionale, Europa, Russia, Australia, Medio Oriente, Africa con una base di utenti globale di oltre 50 milioni.

