Mindray lancia i nuovi sistemi di infusione BeneFusion e Series, garantendo efficienza per ogni goccia

SHENZHEN, Cina, 12 marzo 2021 - Mindray (SZSE: 300760), leader globale nello sviluppo di tecnologie sanitarie innovative, ha presentato la BeneFusion e Series, un rivoluzionario ed efficiente sistema di infusione per il settore sanitario. Disponibile in tre modelli, eSP, eVP ed eDS, la BeneFusion e Series offre efficienza in termini di flusso di lavoro, sicurezza, applicazione ed integrazione informatica. Questa nuovissima serie sarà disponibile in Paesi e regioni selezionati.

Le pompe per infusione sono ampiamente utilizzate in ambienti clinici come gli ospedali. Tuttavia, errori o guasti causati da questi sistemi possono avere conseguenze significative per la sicurezza del paziente. L'Emergency Care Research Institute (ECRI) ha rilevato che gli errori terapeutici causati dalle pompe per infusione sono tra i primi dieci rischi tecnologici al mondo per la salute. L'efficienza è fondamentale per ridurre al minimo i rischi associati alle pompe per infusione, migliorando così la sicurezza dei pazienti e il flusso di lavoro clinico.

La BeneFusion e Series di Mindray ottimizza il flusso di lavoro attraverso un touchscreen capacitivo a colori da 3,5", dotato di un'interfaccia utente intuitiva per un funzionamento tattile senza problemi. Grazie alla tecnologia SmartRapid™ consente anche una preparazione rapida, che riduce in misura significativa il tempo di avvio a meno di 10 secondi dall'accensione alla somministrazione della prima goccia di farmaco.

Inoltre, il sistema di gestione dei farmaci SafeDose™ migliora l'efficienza con visualizzazioni codificate a colori per aiutare gli utenti a selezionare e verificare facilmente il farmaco corretto per il trattamento e previene errori di dosaggio con limiti rigidi o flessibili. Per i casi eccezionali, l'indicatore tipo tachimetro del sistema di pressione dinamica aiuta il personale medico a monitorare rapidamente la tendenza della pressione in linea e fornisce un allarme visivo per una possibile occlusione prima di interrompere l'infusione.

Quando si tratta di efficienza in termini di sicurezza, la BeneFusion e Series supporta infusioni stabili e senza interruzioni con un semplice relè multicanale automatico. I modelli eVP sono inoltre dotati della tecnologia SmartAIR™, un design a doppio sensore che migliora il livello di sicurezza della somministrazione IV rilevando con maggiore precisione le bolle d'aria.

Inoltre, BeneFusion e Series di Mindray garantisce efficienza in termini di applicazione ed integrazione informatica. Il design all-in-one di BeneFusion eSP ed eVP soddisfa varie esigenze di infusione integrando le funzioni di trasfusione di sangue, anestesia endovenosa in modalità TCI/TIVA, nutrizione, PCA ed applicazione neonatale in un unico sistema, mentre il design flessibile di ancoraggio modulare di eDS supporta l'espansione senza utensili fino a 16 slot. Questi sistemi di infusione possono essere collegati al BeneVision CMS™, che offre un efficiente monitoraggio one-stop dei segni vitali e dei dettagli del trattamento di infusione di tutti i pazienti.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web: https://www.mindray.com/en/product/Benefusion_e_Series.html

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1431127/BeneFusion_e_Series.mp4