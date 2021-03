Consulenza patrimoniale una tantum: Soldiexpert SCF moltiplica per 6 il servizio

(Milano, 11 marzo 2021) - L’esperienza di SoldiExpert SCF, società di riferimento nella consulenza finanziaria indipendente in Italia e che quest’anno compie 20 anni di attività, si amplia ulteriormente con la messa a disposizione anche online della consulenza patrimoniale una tantum per offrire in modo versatile la propria esperienza e piccoli e grandi investitori che ricercano un punto di riferimento indipendente.

“Siamo molto lieti di notare come in questi mesi come la richiesta di questo tipo di consulenza è aumentata – spiega Roberta Rossi Gaziano, responsabile della consulenza personalizzata di SoldiExpert SCF – e questo ci ha convinto ad ampliare il servizio perché sono sempre più i risparmiatori e le risparmiatrici che ci richiedono una consulenza super partes sui propri soldi e investimenti su aspetti sempre più particolari. Dal come gestire un’eredità a come costruire un capitale per i propri eredi in grado di resistere al tempo e ai mercati e ai vari “cigni neri”. Come consulenti finanziari indipendenti non siamo legati ad alcuna banca o rete di vendita e siamo remunerati esclusivamente a parcella; da oltre 20 anni accompagniamo, col nostro mestiere, investitori e risparmiatori, piccoli e grandi, nella realizzazione dei loro obiettivi che non sono sempre e solo “finanziari”. E questo è sempre più apprezzato dagli investitori di tutte le età e soprattutto da imprenditori, manager e famiglie”.

Tipicamente la consulenza patrimoniale fornita da SoldiExpert SCF è di tipo continuativo per piccoli e grandi investitori che vogliono ricevere un servizio tutto l’anno di costruzione e manutenzione del proprio portafoglio.

La consulenza patrimoniale può però essere erogata anche in modalità una tantum (accessibile dalla nuova pagina web ora dedicata unatantum.soldiexpert.com) ovvero può essere circostanziata nel tempo e nelle fattispecie. Può essere adatta, per esempio, a supportare un risparmiatore che vuole affrontare un determinato aspetto finanziario, senza la necessità di doverlo seguire nel tempo; può consistere nel ricevere un’analisi imparziale su un prodotto o uno strumento finanziario; può portare alla formazione di un portafoglio consigliato statico oppure può servire a comprendere se il capitale accumulato, per come è gestito, aiuterà il risparmiatore veramente a raggiungere i nostri obiettivi finanziari futuri o ci sono delle trappole nascoste (costi troppo elevati, struttura, ipotesi di rendimenti...).

Di seguito le fattispecie di consulenza una tantum più richieste ma che costituiscono solo una parte di ciò che SoldiExpert SCF può offrire, dato che quella una tantum è una modalità di consulenza personalizzata e pertanto i consulenti finanziari della società sono a disposizione per cercare di soddisfare ogni richiesta del cliente.

Ecco alcune delle fattispecie più richieste per la consulenza una tantum:

• Valutazione indipendente del patrimonio o del portafoglio titoli: check up

In questa fattispecie viene analizzato a fondo il portafoglio titoli e investimenti, anche assicurativi, in modo totalmente imparziale grazie all’utilizzo di numerose banche dati, anche proprietarie, analizzandone le caratteristiche, i costi, le strategie sottostanti, i rischi e il rendimento atteso. Tutto questo al fine di fornire all’investitore un giudizio di adeguatezza rispetto ai suoi obiettivi, quali sono i costi reali che sta sostenendo e quanto sta rischiando di bruciare risparmi invece che accrescerli nel tempo.

Per questo tipo di consulenza, che consiste un vero e proprio check up del portafoglio, SoldiExpert SCF offre gratis i primi 30 minuti.

• Asset Allocation Statica

Si tratta di una consulenza in cui SoldiExpert SCF consiglia una composizione di portafoglio “statica”, di tipo azionaria, obbligazionaria con cedole o bilanciata fra le due; in pratica, un’alternativa, quasi sempre più efficiente e meno costosa, alle tipiche asset allocation vendute da banche e reti, caratterizzate da prodotti sottostanti “alla moda” oppure costosi e opachi. Chi sceglie questa modalità di servizio può inoltre richiedere annualmente di valutare eventuali modifiche e integrazioni con un’ulteriore consulenza “una tantum”.

• Valutazione prodotti e perizie su strumenti finanziari

SoldiExpert può valutare titoli (tipicamente azioni, certificati o strumenti finanziari complessi), prodotti assicurativi, unit linked, gestioni patrimoniali, fondi e sicav, e tutti gli strumenti finanziari in genere per comprenderne costi, rischi, adeguatezza al proprio patrimonio e profilo di rischio.

Il loro Ufficio Studi può anche fornire una seconda opinione indipendente su prodotti e strumenti finanziari alternativi che l’investitore sta valutando di sottoscrivere o fornire una perizia tecnica che supporti, a determinate condizioni, una contestazione legale all’intermediario accusato di aver collocato in modo poco responsabile prodotti non adeguati, come i cosiddetti prodotti e strumenti finanziari “tossici” venduti negli ultimi 20 anni.

• Previdenza e calcolo Longevity Risk, analisi prospettica del patrimonio

Con il termine “longevity risk” si indica il rischio di sopravvivere al proprio patrimonio.

SoldiExpert sostiene che oggi, come non mai, è vitale capire se il patrimonio che si è messo da parte, il tenore di vita e le altre entrate previste (previdenziali e pensionistiche, locazioni, altre rendite, eventuali cessioni di asset reali) sono sufficienti ad affrontare sereni la terza età, per mantenere la propria famiglia nel tempo o per “vivere di rendita”.

Dopo un confronto con il risparmiatore, i consulenti finanziari di SoldiExpert possono analizzare tutto il patrimonio complessivo, e fornire, sulla base di numerose simulazioni, le indicazioni utili al risparmiatore per capire se il proprio patrimonio è investito in modo adeguato, tenendo conto dei vari scenari possibili.

• Consulenza successoria, pianificazione fiscale, protezione patrimonio

Il servizio di consulenza una tantum offerto da SoldiExpert SCF può essere adatto anche per chi vuole approfondire aspetti specifici legati alla pianificazione, alla previdenza, al passaggio generazionale e all’ottimizzazione fiscale.

• Gestione liquidità aziendale/tesoreria

Investire la liquidità aziendale o quanto meno ottimizzare le giacenze di conto è importante ma, spesso, un problema per molte aziende, che devono gestire le risorse finanziarie derivanti dalla gestione ordinaria, dagli accantonamenti, dal TFR o da eventuali cessioni.

Soprattutto di questi tempi è importante ottenere una remunerazione positiva e adeguata alle aspettative e la consulenza di SoldiExpert SCF può aiutare a selezionare i migliori strumenti finanziari, tenendo in considerazione sia i costi che il rapporto rischio/rendimento.

Come funziona il servizio?

Nella consulenza una-tantum la parcella viene fissata in base alla complessità della consulenza o su base oraria (a partire da 120 euro + Iva). L’investitore potrà anche acquistare una singola ora, per provare, e poi pagare solo la differenza se la consulenza richiederà più tempo.

Per formulare un preventivo, SoldiExpert dovrà analizzare bene con il risparmiatore quali sono le sue esigenze e se è possibile fornire una consulenza mantenendo gli standard professionali che caratterizzano SoldiExpert SCF.

È bene ricordare che SoldiExpert SCF non è legata ad alcuna banca o rete di vendita ed è remunerata esclusivamente a parcella (fee only): “da oltre 20 anni accompagniamo, col nostro mestiere, investitori e risparmiatori, piccoli e grandi, nella realizzazione dei loro obiettivi che non sono sempre e solo finanziari”.

Il primo incontro informativo per la conoscenza reciproca tra risparmiatore e il consulente finanziario di SoldiExpert è naturalmente gratuito e una volta raccolti col risparmiatore tutti gli elementi necessari, verrà fornito un preventivo senza impegno dove oltre al costo complessivo saranno indicate le dettagliate modalità di erogazione del servizio, compreso i mezzi di comunicazione utilizzati e gli eventuali documenti ed elaborati che il servizio potrà richiedere.

CHI È SOLDIEXPERT SCF

Fondata da Roberta Rossi e Salvatore Gaziano, consulenti finanziari autonomi è una delle principali società di consulenza finanziaria (SCF) indipendente a livello nazionale. Iscritta all’Albo OCF SoldiExpert SCF è una società che fornisce esclusivamente consulenza su base indipendente (e anche sul fronte in-formativo sul proprio blog, su YouTube e sul proprio canale podcast, RadioBorsa) ha scelto di essere coerente con questa missione. Vanta una clientela presente in tutta Italia e assiste risparmiatori e investitori con patrimoni di ogni tipo ed è in grado grazie al proprio Ufficio Studi e all’esperienza accumulata di fornire consulenza patrimoniale per ogni esigenza (una tantum, continuativa) e obiettivo (portafogli d’investimento, consulenza gestioni patrimoniali, analisi finanziaria e portafogli self-service, check up portafogli, previdenza e pianificazione patrimoniale e successioni).

