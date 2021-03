Sojern e Mews collaborano per accelerare la ripresa delle strutture ricettive dopo il COVID-19

LONDRA, 10 marzo 2021 /PRNewswire/ -- Sojern, fornitore leader di soluzioni di marketing digitale per i viaggi, e Mews, il principale sistema di gestione immobiliare basato su cloud (PMS), hanno stretto una partnership per commercializzare una soluzione integrata per gli albergatori e i loro ospiti. La partnership consentirà ai clienti di Mews di accedere a potenti soluzioni multimediali multicanale volte a promuovere le prenotazioni dirette.

"Mews è in prima linea quando si tratta di rivoluzionare il tradizionale sistema di gestione immobiliare. Sin dalla nostra prima chiamata con il team, siamo rimasti colpiti dalla loro offerta di prodotti, dal team e dalla loro etica", ha dichiarato Josh Beckwith, Senior Director of Strategic Accounts di Sojern. "Condividiamo l'impegno a fornire le migliori soluzioni per aiutare gli hotel e aprire le porte al futuro del settore alberghiero."

Mews è progettato per semplificare e automatizzare tutte le operazioni per gli albergatori moderni e i loro ospiti. Dal motore di prenotazione al check-out, dal front desk alla gestione dei ricavi, il processo è più semplice, veloce e connesso. La possibilità di vivere la customer experience è fondamentale e chi prenota direttamente utilizza un maggior numero di servizi alberghieri, come il self check-in, incrementando la fidelizzazione. La soluzione supporta vari tipi di sistemazioni, tra cui hotel di grandi catene alberghiere, piccoli hotel indipendenti, appartamenti e ostelli. L'alleanza tra Sojern e Mews favorirà essenzialmente le aspirazioni di vendita diretta.

"In Mews, riteniamo che dovresti essere in grado di presentare il tuo brand nel miglior modo possibile, raccontando la tua storia nel modo più completo. Ecco perché siamo così entusiasti di dare il benvenuto a Sojern nella nostra piattaforma, per un modello completamente scalato secondo cui ogni immobile può raccontare la propria storia e incoraggiare i clienti a prenotare direttamente", ha dichiarato Richard Valtr, fondatore di Mews.

Per ulteriori informazioni sulla partnership, contattateci qui.

Informazioni su Sojern Sojern è una piattaforma leader di marketing digitale creata per gli operatori di marketing nel settore dei viaggi. Alimentata da intelligenza artificiale e dai dati sulle intenzioni dei viaggiatori, Sojern attiva soluzioni di marketing multicanale per promuovere la domanda diretta. 10.000 hotel, attrazioni, enti del turismo e operatori di marketing si affidano a Sojern ogni anno per coinvolgere e convertire i viaggiatori in tutto il mondo.

Informazioni su Mews Fondata da ex albergatori, Mews è un cloud di ospitalità di nuova generazione per hotel, ostelli, appartamenti e altro ancora. Mews serve oltre 1.800 strutture in oltre 60 Paesi in tutti i cinque continenti e collabora con un gran numero di aziende tecnologiche per l'ospitalità al fine di fornire agli albergatori una piattaforma imbattibile: nessun altro gestionale offre così tante integrazioni.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/249299/sojern_logo.jpg