Sfida la piccantezza con Pringles Flame

- Pringles lancia due nuove varianti piccanti per sfidare le papille gustative dei consumatori

- Flame è la prima linea Pringles dal gusto piccante

MILANO, 9 marzo 2021 /PRNewswire/ -- Pringles lancia Flame, una nuova deliziosa linea di prodotto dal gusto piccante.

Flame include due varianti di diverso livello di piccantezza: BBQ Piccante è la variante spicy, Cheese & Chilli è la variante extra hot. Flame si rivolge a tutti coloro che non vedono l'ora di mettere alla prova le proprie papille gustative, aumentando l'intesità della piccantezza ad ogni morso e ad ogni variante.

La nuova linea Pringles Flame rinnova il notogusto delle Pringles con un'aggiunta extra di piccante per sfidare i limiti del palato dei consumatori - senza l'aggiunta di coloranti o aromi artificiali.

Il brand entra così nell'esclusivo mercato del cibo extra hot e grazie a questa nuova linea potrà soddisfare i desideri di tutti quei consumatori che preferiscono uno snack piccante: il 59% dei consumatori tra i 18 - 34 anni preferisce snack piccanti e 1 Europeo su 5 consuma più cibo piccante rispetto ad un anno fa[1].

A commento del lancio, Elisa Tudino, Marketing Activation Lead di Kellogg Italia, ha detto: "Siamo davvero orgogliosi di lanciare le nuove varianti piccanti sul mercato. Con la nuova linea di Pringles, ci auguriamo di rispondere ai desideri di tutti quei consumatori che preferiscono snack piccanti e di ispirarne tanti altri a sfidare il proprio palato. Aspettiamo con entusiasmo di vedere quanti fan di Pringles raccoglieranno la sfida mettendo alla prova le proprie papille gustative."

Non vedete l'ora di provare le nuove Pringles Flame?

Correte a comprarle in tutti i maggiori supermercati in Italia.

