Con Moby e Tirrenia la sorpresa nell'uovo di Pasqua arriva prima

(Milano, 9 marzo 2021) - Per ogni passeggero a pagamento, sconto del 100 per cento sulla tariffa del successivo passeggero adulto o bambino

Perché le Compagnie del Gruppo Onorato Armatori hanno deciso di festeggiare i loro passeggeri che in queste settimane, fino all’11 aprile, sceglieranno di passare qualche giorno nei loro posti preferiti – in particolare i proprietari di seconde case che possono muoversi anche fuori dalla propria Regione - con una promozione unica: da oggi all’11 aprile per ogni passeggero adulto pagante, il passeggero successivo prenotato contemporaneamente sullo stesso biglietto per le partenze dal 22 marzo avrà uno sconto del 100 per cento sulla tariffa, al netto di tasse, diritti e competenze.

E, visto che Moby e Tirrenia sono da sempre le compagnie migliori alleate delle famiglie, la promozione si estende ulteriormente per tutti i bimbi da zero a 11 anni che, anche in questo caso, a fronte di ogni adulto pagante, avranno il cento per cento di sconto sulla tariffa, ovviamente sempre al netto di tasse, diritti e competenze.

Le località raggiungibili sono quelle di Sardegna e Sicilia e valgono su tutte le tratte di Moby e di Tirrenia dirette ai porti di queste splendide isole e viceversa.

Ma c'è di più: perché questa promozione - valida per chi prenota entro l’11 aprile per partenze dal 22 marzo all’11 aprile semplicemente inserendo il codice FAMIGLIA100 sul sito Moby.it - si somma alla grande novità di quest'anno delle compagnie del gruppo: la possibilità di cambiare il biglietto tutte le volte che si vuole senza alcuna penale per la modifica, fatte salve ovviamente eventuali differenze tariffarie, e anche di "sospendere" il proprio biglietto per utilizzarlo nel 2022.

A completare la proposta, anche una particolare attenzione ai servizi di ristorazione in cabina, con una tariffa straordinaria creata appositamente, e prenotabile su tutti i sistemi da oggi all’11 aprile, per partenze dal 22 marzo, a 19,50 euro per gli adulti e solo 10 euro per i bambini.

Tutto questo si abbina alla totale sicurezza del viaggio, con specifiche misure antiCovid e la presenza di una figura apposita, quella del care manager, un ufficiale addetto alla sicurezza sanitaria dei passeggeri.

Insomma, nell'uovo di Pasqua di Moby e Tirrenia, le sorprese non finiscono mai.

